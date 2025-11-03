星宇航空宮古島航線重新啟動 明年2月起台北、台中定期直飛

星宇航空自2025年8月推出「期間限定」台北-宮古島航線後大受歡迎，10月結束後收到市場熱烈迴響，因此星宇航空今天宣布，自2026年2月12日起，台北-宮古島下地島機場再度啟航，更新闢台中-宮古島下地島機場，緊接著於2月13日開航，宮古島航線正式改為全年度航班，即日起全面開賣。

星宇航空表示，宮古島有「東亞馬爾地夫」美譽，以宜人的氣候與悠閒的島嶼步調吸引旅客，是全年適合前往的度假勝地。加上航程僅約1.5小時，就可漫遊宮古島細白沙灘、清澈海水與豐富自然景觀的吸引力，迅速獲得旅客青睞。

星宇航空指出，宮古島限定航線自今夏以來，深受旅客喜愛，顯示市場對沖繩外島旅遊的高度潛力，因此自明年起將轉為定期營運。未來不僅讓台北旅客能持續輕鬆前往這座海島秘境，也希望藉由新增「台中－宮古島」航線，讓更多旅客能從中部直飛日本，享受高品質的飛行體驗與度假時光。