一次吃4種口味！達美樂「海龍王、肉魔王四喜披薩」 不用選擇困難

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂「海龍王四喜披薩」集結極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉等4種口味。圖／達美樂提供
達美樂「海龍王四喜披薩」集結極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉等4種口味。圖／達美樂提供

繼上週公告「家有喜事」之後，「達美樂」正式宣布家族迎來新成員，推出「四喜系列」全新口味，包括有「海龍王四喜大披薩」與「肉魔王四喜大披薩」。專為海鮮控打造的「海龍王四喜大披薩」，搭配極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉、日式章魚燒、照燒花枝等4種海鮮口味，外帶優惠價399元。針對肉食愛好者設計的「肉魔王四喜大披薩」，則是匯聚極致蒜香壽喜牛、超級豪華、BBQ雞肉、道地美國等4種口味，外帶優惠價369元。

為慶祝新品登場，達美樂也推出「四喜系列限定套餐」，其中「王者套餐」包括有任選四喜大披薩1個、香烤雞條15個、蝴蝶酥8個、1.25L大可樂1瓶，每套666元；「饗樂套餐」內含任選四喜小披薩2個、1.25L大可樂1瓶，每套555元。共有海龍王四喜、肉魔王四喜、經典四喜、招牌四喜、招牌海鮮四喜等5款四喜口味可供選擇。

「漢堡王」自11月4日起，陸續推出兩款全新商品。「法式芥末豬排堡」使用炸至金黃的豬排為主角，搭配法式芥末醬，以及洋蔥、爽口生菜，帶來清新的味覺體驗，預計11月4日開賣，單點104元，套餐149元。另款「洋蔥圈蔬菜堡」則是因應素食者需求而生，以外酥內綿密的洋蔥圈，搭配生菜、番茄、起司片、烤肉醬與美乃滋，讓身體清爽少負擔，單點59元，套餐99元，預計11月6日起開賣。

漢堡王新推出「洋蔥圈蔬菜堡」，單點59元。圖／漢堡王提供
漢堡王新推出「洋蔥圈蔬菜堡」，單點59元。圖／漢堡王提供
漢堡王「法式芥末豬排堡」，單點104元。圖／漢堡王提供
漢堡王「法式芥末豬排堡」，單點104元。圖／漢堡王提供
「肉魔王四喜披薩」聚集極致蒜香壽喜牛、超級豪華、BBQ雞肉等4種口味。圖／達美樂提供
「肉魔王四喜披薩」聚集極致蒜香壽喜牛、超級豪華、BBQ雞肉等4種口味。圖／達美樂提供

披薩 套餐 海鮮

