央行：P12棒球錦標賽冠軍紀念銀幣 11月12日起開放領取

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行宣布從 11月12日起可至台銀分行領取「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。圖／本報資料照片
央行宣布從 11月12日起可至台銀分行領取「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。圖／本報資料照片

為慶祝我國國家代表隊於2024年11月24日世界12強棒球錦標賽奪冠，中央銀行委請台灣銀行採預購登記制發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。央行今日宣布，領幣日期訂於今年11月12日開始，完成繳款的預購民眾可以從當天起1個月內，持身分證明文件(詳見台灣銀行申購網站(https://coins.bot.com.tw)「常見問題Q16-18」)，赴預購時選定取貨的台灣銀行分行領取。

央行也表示，如有其他疑問，亦可洽台灣銀行服務專線：(02)2349-3293；非營業時間請撥專線：(02)2191-0025、(02)0800-025-168。

