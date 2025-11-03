央行：P12棒球錦標賽冠軍紀念銀幣 11月12日起開放領取

近日，藝人粿粿遭丈夫范姜爆料與王子外遇，引爆娛樂圈與網路輿論。新聞一出，網路社群迅速出現以「粿粿」名字諧音玩哏的戲謔留言，引發網友紛紛以此照樣造句。對此，前東京著衣創辦人周品均指出：「一個女性犯了錯，不代表就該被全網性羞辱。」網紅陳卻回應，粿粿是外遇事件中最可惡的人，主打愛家愛老公愛小孩人設，「對她開玩笑完全罪有應得」。 粿粿外遇事件，不只吸引吃瓜群眾，也引發網友們對「性別議題」的討論……

2025-11-03 14:30