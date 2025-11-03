快訊

戴資穎加入UNIQLO 15周年品牌大使行列 最愛冬日外套推薦

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
羽球天后戴資穎加入UNIQLO 15周年品牌大使行列。圖／UNIQLO提供
羽球天后戴資穎加入UNIQLO 15周年品牌大使行列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO歡慶來台15周年，繼之前陸續公布許光漢、許瑋甯為15周年品牌大使後，今天再宣布羽球天后戴資穎加入15周年品牌大使行列，並示範UNIQLO秋冬必備的高機能外套

小戴第一款推薦的外套，是UNIQLO專為台灣氣候企畫打造的冬日外套「防風刷毛連帽外套」，貼近在地通勤族、機車族的需求，應對冬季早晚溫差大與冬季強風的通勤路，以防潑水外層及防風薄膜夾層抵禦冷風與濕氣，內裏刷毛帶來暖度，這款外套在袖口、帽沿等強化防灌風設計，集結輕薄、防潑水、保暖機能於一身。本季女裝升級為雙面可穿設計，也為了性顧客，全新推出男裝款式。

第二款推薦外套是「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」，外層耐久防潑水加工可彈開小雨，內裏採用PUFFTECH蓄熱科技纖維，纖維細度僅約為髮絲的五分之一，主打有效鎖住空氣、形成穩定保暖層，輕盈不厚重，即使在高濕度環境中仍能維持蓬鬆不易扁塌，長效保暖對抗濕冷​​。今年秋冬多款樣式新上市有大師聯名設計、還有短版背心、長大衣等款式一應俱全。

想體驗小戴同款高機能服飾，UNIQLO特別在11月8日、11月9日兩天於華山文創園區樹前草地推出「UNIQLO熱力製造所」活動，凡參加活動者，掃描活動QR CODE登入會員，即可獲得100元滿額優惠券(滿千折百抵用券)。完成指定任務後還能獲HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領T恤。

男裝PUFFTECH輕暖科技連帽外套，1,990元。圖／UNIQLO提供
女裝防風刷毛雙面連帽外套，1,490元。圖／UNIQLO提供
男裝防風防潑水刷毛連帽外套，1,490元。圖／UNIQLO提供
女裝PUFFTECH輕暖科技連帽外套，1,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 戴資穎 外套

