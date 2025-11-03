戴資穎加入UNIQLO 15周年品牌大使行列 最愛冬日外套推薦

UNIQLO歡慶來台15周年，繼之前陸續公布許光漢、許瑋甯為15周年品牌大使後，今天再宣布羽球天后戴資穎加入15周年品牌大使行列，並示範UNIQLO秋冬必備的高機能外套。

小戴第一款推薦的外套，是UNIQLO專為台灣氣候企畫打造的冬日外套「防風刷毛連帽外套」，貼近在地通勤族、機車族的需求，應對冬季早晚溫差大與冬季強風的通勤路，以防潑水外層及防風薄膜夾層抵禦冷風與濕氣，內裏刷毛帶來暖度，這款外套在袖口、帽沿等強化防灌風設計，集結輕薄、防潑水、保暖機能於一身。本季女裝升級為雙面可穿設計，也為了性顧客，全新推出男裝款式。

第二款推薦外套是「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」，外層耐久防潑水加工可彈開小雨，內裏採用PUFFTECH蓄熱科技纖維，纖維細度僅約為髮絲的五分之一，主打有效鎖住空氣、形成穩定保暖層，輕盈不厚重，即使在高濕度環境中仍能維持蓬鬆不易扁塌，長效保暖對抗濕冷​​。今年秋冬多款樣式新上市有大師聯名設計、還有短版背心、長大衣等款式一應俱全。