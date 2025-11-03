快訊

星宇航空2026年2月12日起台北、台中雙點定期直飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
宮古島魅力擋不住！星宇航空2026年2月12日起，台北、台中雙點定期直飛。星宇航空／提供
宮古島魅力擋不住！星宇航空2026年2月12日起，台北、台中雙點定期直飛。星宇航空／提供

星宇航空（2646）自2025年8月推出台北至宮古島下地島機場以來，因航程僅約1.5小時，加上宮古島細白沙灘、清澈海水與豐富自然景觀的吸引力，迅速獲得旅客青睞。

在旅客熱烈迴響與高度期待下，星宇航空宣布自2026年2月12日起，台北-宮古島下地島機場再度啟航，更新闢台中-宮古島下地島機場，緊接著於2月13日開航，宮古島航線正式改為全年度航班，即日起全面開賣。

有「東亞馬爾地夫」美譽的宮古島以宜人的氣候與悠閒的島嶼步調吸引旅客，是全年適合前往的度假勝地。旅客能前往著名的「17END」，欣賞跑道盡頭與海天一線的開闊景致，或造訪日本政府指定的天然紀念物「通池」，感受大自然雕刻出的獨特地貌。

無論是騎行、散步、浮潛、打高爾夫，或是在沙灘享受暖陽，冬季的宮古島展現出靜謐而迷人的海島魅力。

星宇航空表示：「宮古島限定航線自今夏以來，深受旅客喜愛，顯示市場對沖繩外島旅遊的高度潛力，因此自明年起將轉為定期營運。未來不僅讓台北旅客能持續輕鬆前往這座海島秘境，也希望藉由新增『台中－宮古島』航線，讓更多旅客能從中部直飛日本，享受高品質的飛行體驗與度假時光。」

星宇航空持續為旅客打造更完善的旅遊體驗，此次特別攜手宮古島知名度假集團 Shigira 推出專屬住房優惠，旅客自2025年11月12日至2026年3月31日預訂，可享8折住房優惠，並提供免費機場接駁服務、館內商店9折優惠以及溫泉入浴券等多項禮遇。

