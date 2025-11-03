宮古島航線全年都有飛 星宇台北、台中明年2月12日起雙點直飛

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空2026年2月12日起 台北、台中雙點定期直飛。圖／星宇航空提供
星宇航空2026年2月12日起 台北、台中雙點定期直飛。圖／星宇航空提供

星宇航空自8月推出台北至宮古島下地島機場限定航班後，因航程僅約1.5小時獲得旅客青睞。星宇航空今宣布，明年2月12日起台北至宮古島下地島機場再啟航，緊接2月13日新闢台中至宮古島下地島機場開航，宮古島航線正式改為全年度航班，即日起開賣。

有「東亞馬爾地夫」美譽的宮古島以宜人的氣候與悠閒的島嶼步調吸引旅客，是全年適合前往的度假勝地。

星宇航空今年8月22日推出台北至宮古島下地島機場航班，限定航班至10月24日，因航程僅約1.5小時，加上宮古島細白沙灘、清澈海水與豐富自然景觀的吸引力，迅速獲得旅客青睞。

在旅客熱烈迴響與高度期待下，星宇航空今宣布，自2026年2月12日起，台北至宮古島下地島機場再啟航，並新闢台中至宮古島下地島機場航線，並於2月13日開航。

星宇航空表示，宮古島限定航線自今夏以來，深受旅客喜愛，顯示市場對沖繩外島旅遊的高度潛力，因此自明年起將轉為定期營運。未來不僅讓台北旅客能持續輕鬆前往這座海島秘境，也盼藉由新增「台中－宮古島」航線，讓更多旅客能從中部直飛日本，享受高品質的飛行體驗與度假時光。

星宇航空表示，為持續替旅客打造更完善的旅遊體驗，此次特別攜手宮古島知名度假集團Shigira推出專屬住房優惠，旅客自2025年11月12日至2026年3月31日預訂，可享8折住房優惠，並提供免費機場接駁服務、館內商店9折優惠以及溫泉入浴券等多項禮遇。優惠適用於2026年2月12日至3月31日的入住期間，讓旅客以更優惠且細緻的方式體驗宮古島的度假魅力。

星宇航空宮古島航班資訊。圖／星宇航空提供
星宇航空宮古島航班資訊。圖／星宇航空提供
被譽為「日本的馬爾地夫」的宮古島，可以在著名景點17END欣賞其純淨透明的「宮古藍」。圖／星宇航空提供
被譽為「日本的馬爾地夫」的宮古島，可以在著名景點17END欣賞其純淨透明的「宮古藍」。圖／星宇航空提供
宮古島冬季海水清澈度高，能見度極佳，更有機會與海龜共游。圖／星宇航空提供
宮古島冬季海水清澈度高，能見度極佳，更有機會與海龜共游。圖／星宇航空提供
通池為兩座相連水池，因其水底相連且與大海相通，是日本政府指定的天然紀念物。圖／星宇航空提供
通池為兩座相連水池，因其水底相連且與大海相通，是日本政府指定的天然紀念物。圖／星宇航空提供
星宇航空與知名渡假集團SHIGIRA SEVEN MILES RESORT推出住房優惠。圖／星宇航空提供
星宇航空與知名渡假集團SHIGIRA SEVEN MILES RESORT推出住房優惠。圖／星宇航空提供

星宇 航線 馬爾地夫

