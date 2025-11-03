宮古島航線全年都有飛 星宇台北、台中明年2月12日起雙點直飛

星宇航空自8月推出台北至宮古島下地島機場限定航班後，因航程僅約1.5小時獲得旅客青睞。星宇航空今宣布，明年2月12日起台北至宮古島下地島機場再啟航，緊接2月13日新闢台中至宮古島下地島機場開航，宮古島航線正式改為全年度航班，即日起開賣。

有「東亞馬爾地夫」美譽的宮古島以宜人的氣候與悠閒的島嶼步調吸引旅客，是全年適合前往的度假勝地。

星宇航空今年8月22日推出台北至宮古島下地島機場航班，限定航班至10月24日，因航程僅約1.5小時，加上宮古島細白沙灘、清澈海水與豐富自然景觀的吸引力，迅速獲得旅客青睞。

在旅客熱烈迴響與高度期待下，星宇航空今宣布，自2026年2月12日起，台北至宮古島下地島機場再啟航，並新闢台中至宮古島下地島機場航線，並於2月13日開航。

星宇航空表示，宮古島限定航線自今夏以來，深受旅客喜愛，顯示市場對沖繩外島旅遊的高度潛力，因此自明年起將轉為定期營運。未來不僅讓台北旅客能持續輕鬆前往這座海島秘境，也盼藉由新增「台中－宮古島」航線，讓更多旅客能從中部直飛日本，享受高品質的飛行體驗與度假時光。