LINE TV宣布與KKTV整併 用戶1步驟輕鬆轉移 共享方案年費800元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE TV宣布正式與KKTV整合，將持續投資台劇與原創內容，並積極拓展日本、韓國等海外合作。記者黃筱晴／攝影
台灣OTT市場競爭超激烈，面對內容與服務高度碎片化的現況，LINE台灣今宣布LINE TV正式與KKTV整合，結合雙方在華語與日語內容的優勢，並以「提升內容競爭力、升級用戶體驗、擴大內容投資」3大方向為核心策略，攜手打造更優質、多元的觀影平台，開創台灣OTT產業新格局。

自11月3日下午13時起，原KKTV用戶可透過「帳號授權」流程一鍵轉移至LINE TV，輕鬆串聯訂閱狀態與觀影紀錄，持續享有原有內容與服務。為慶祝整合及LINE TV 10周年，平台同步推出全新「共享方案」，提供單人、雙人與4人等不同選擇。

單人年方案首年享5折優惠， 10月13日起首賣價格1,200元；雙人方案年繳2,200元；4人方案年繳3,200元，採獨立帳號制度，用戶可保留個人密碼與觀看紀錄。現有LINE TV VIP用戶也將自動免費升級為「雙人共享」方案，無需額外付費即可與親友共同使用，並持續享受無廣告高畫質、新片搶先看及多項專屬功能。

LINE表示，此次整合在內容、用戶、技術與行銷層面形成互補。LINE TV以華語影視為主，長期投入原創與在地內容，並透過LINE生態圈的龐大行銷資源擴大影響力；KKTV則以深耕日劇、動畫及港星內容聞名，憑藉獨家合作與精準選片建立高度口碑。整合後，LINE TV全平台影視內容將突破6,000部，內容涵蓋台劇、陸劇、日劇、韓劇、原創劇與綜藝節目，從今年第四季起將陸續上架多部熱門日劇，包括高橋一生主演《1972渚之螢火》、唐澤壽明《教練刑警》、草彅剛《終幕的輪舞曲-獻給再也無法見面的你-》等話題作品。

技術面上，LINE TV將導入KKTV研發技術，推出全新「離線觀看」及「雙字幕」功能，用戶不僅可在離線環境下觀賞內容，也能依劇種自由切換中日等語言字幕，兼具娛樂與學習功能。未來，LINE TV服務提供商巧克科技新媒體也將持續投資台劇與原創內容，並積極拓展日本、韓國等海外合作，透過跨國資源整合與內容共製，強化平台競爭力，為用戶帶來更豐富的視聽體驗。

LINE TV將導入KKTV研發技術，推出全新「離線觀看」及「雙字幕」功能。記者黃筱晴／攝影
