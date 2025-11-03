宋威龍戴珍珠珠寶優雅中滿滿少年感！神宮寺勇太同款戴出都會氣息

日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO推出全新Mikimoto Ocean系列，並邀請品牌全球代言人宋威龍與日本超人氣偶像神宮寺勇太率性演繹，以當代視角重新定義珍珠之美，展現無性別風尚的優雅力量。

新系列以海洋波紋為靈感，運用藍寶石的漸層色調與珍珠的柔潤光澤，捕捉海浪流動的律動。方形與圓形切割象徵波光與漣漪，交織出如大海般深邃的層次，白金結構襯托藍寶與鑽石光影，展現自然與工藝的精妙平衡。

近來以細膩演技與俊逸形象吸引大批粉絲的代言人宋威龍，以簡約牛仔造型搭配黑南洋與巴洛克珍珠項鍊，餅疊戴PASSIONOIR耳骨夾與手鍊，展現珍珠在日常造型中的前衛魅力，詮釋當代男性的自信與柔韌。