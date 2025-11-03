快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

普發現金一萬入帳倒數 百貨拚加碼優惠展開「現金放大術」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
普發現金1萬元即將入帳，正值第四季購物旺季的百貨紛紛釋出加碼優惠，為普發現金價值施予放大術。記者林士傑／攝影
普發現金1萬元即將入帳，正值第四季購物旺季的百貨紛紛釋出加碼優惠，為普發現金價值施予放大術。記者林士傑／攝影

「普發現金一萬元」即將在11月12日正式入帳，普發現金怎麼花成為討論話題，不少人已經已列出購買清單作為犒賞自己的禮物。正值第四季購物旺季的百貨，也紛紛釋出加碼優惠，為普發現金價值施予「放大術」。

新光三越台北信義新天地扣點換購物金、台中中港店點數加碼送

新光三越即起率先推出會員限定多重加碼回饋活動，包括：台北信義新天地扣20點即可兌換200元美麗時尚金、台中中港店消費滿1萬元送4,000點skm points。不僅如此，兩店連續三周推出超過16項夢幻家電，會員消費達檻就能將Dyson Supersonic Nural吹風機、HITACHI濕拖掃地機器人帶回家。

全台新光三越超過百家品牌，包括L’OCCITANE、Clé de Peau Beauté、席夢思、LE CREUSET、虎牌、C.P. Company等同步加碼，會員消費達指定門檻並出示專屬QRcode，即可再獲得1,000點以上加碼回饋。正在展開周年慶的台北天母店、11月6日起DIAMOND TOWERS、台南新天地與高雄左營店周年慶也將陸續登場，新光三越網羅多項3C、質感服飾配件與秋冬出國旅遊裝備，瞄準普發萬元帶動的全民消費熱潮。

遠東SOGO周年慶年度回饋好康加碼放大萬元

遠東SOGO周年慶將於11月6日至11月17日登場，每年周年慶的採購重點化妝品、精品、男女裝及家電3C等，照例端出高回饋，趁周年慶的年度好康正好可以把手中的一萬元加碼放大。像是SOGO App會員再免費獨享6,900元電子折價券，指定業種單筆滿3,000元即可現折300元。指定業種滿額加碼送黃金、戶外服飾普發萬元加碼，刷中信SOGO聯名卡加贈1,000元SOGO禮券，還有小家電1+1超值組、美容家電最高29%回饋等。

也有家庭客預計把普發現金集資添購家電，SOGO家電區周年慶天天推出頂級消費禮，11月6日首日指定滿額還有機會帶走最新iPhone 17 256G。

大江購物中心限時滿額送 消費滿5000元送400元

大江購物中心特別於11月5日至30日推出「萬元放大術」，包括全館指定店櫃當日消費滿5,000元送400元，聯名卡友滿6,000元加贈100元；大家電、珠寶及健康器材店櫃消費滿萬元折抵千元，小家電滿5千元現抵500元。同步還有美食周年慶「好饗去大江」，集結50多家餐飲品牌端出獨家限量套餐組合、甜點輕食買一送一等超值優惠，活動首五日聯名卡卡友來店禮滿999元贈200元、餐飲消費滿千元最高回饋320元，聯名卡於館內餐飲及指定店櫃消費獨享點數回饋三倍送。

Global Mall限時登錄兌換500元、消費滿額再抽萬元禮券

Global Mall環球購物中心將於11月推出「普發萬元加碼」限時活動，會員於11月4日至11月12日至環球購物中心App活動網頁完成登記，前3,000名即可獲得500元電子商品禮券，馬上登記馬上領、數量有限兌完為止。會員領取後於11月26日前至全台Global Mall分店消費單筆滿1萬元以上，可再獲「萬元加碼抽」抽獎資格，12月2日將抽出5名幸運得主，每人可得1萬元電子商品禮券。全台各店精選熱門家電、美妝、時尚、餐飲等優惠組合同步推「萬元超值組合專區」。

