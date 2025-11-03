快訊

本季最IN後背包 FENDI標誌扣鎖為柔軟包身大大加分

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹全新FENDI Flux男士背包。圖／FENDI提供
模特兒演繹全新FENDI Flux男士背包。圖／FENDI提供

義大利奢華品牌為慶祝創立百年，推出全新FENDI Flux男士背包與FENDI Backpack女士後背包，以「流動與平衡」為靈感，將工藝與設計轉化為生活節奏的象徵，勾勒當代奢華的新樣貌。

FENDI Flux背包在2025-26秋冬男裝百年紀念系列補一亮相即成為焦點。背包以「Flux」命名，寓意現代男士自在穿梭於城市與旅途間的靈活優雅。包款輪廓俐落，鍍鈀金屬FENDI Logo插扣成為視覺焦點。筆電夾層、強化內襯與可調式背帶等細節藏著精密思考、兼顧舒適與機能。皮革款以柔軟小牛皮製成，提供經典黑與深巧克力棕兩色；而黑色尼龍版本則飾以同色 FF 圖紋，透過立體織紋營造光影變化，讓運動感與都會風完美並存。

與男士系列相映成趣的FENDI Backpack女士包，則以柔美曲線結合結構線條，展現女性的自信與從容。包身選用歐洲頂級Grace小牛皮，以天然鞣製工法保留自然紋理與霧面光澤，搭配經典法棍飾扣搭配抽繩與隱藏磁扣設計，比例略大於傳統後背包，兼具實用與時髦、隨性與優雅，從通勤到週末出遊都恰到好處。

棕色FF提花布料背包，80,000元。圖／FENDI提供
棕色FF提花布料背包，80,000元。圖／FENDI提供
米色翻羊毛背包，11萬4,500元。圖／FENDI提供
米色翻羊毛背包，11萬4,500元。圖／FENDI提供
黑色皮革背包，93,400元。圖／FENDI提供
黑色皮革背包，93,400元。圖／FENDI提供
模特兒演繹米色翻羊毛背包，11萬4,500元。圖／FENDI提供
模特兒演繹米色翻羊毛背包，11萬4,500元。圖／FENDI提供
模特兒演繹全新FENDI Flux男士背包。圖／FENDI提供
模特兒演繹全新FENDI Flux男士背包。圖／FENDI提供
模特兒演繹全新FENDI Flux男士背包。圖／FENDI提供
模特兒演繹全新FENDI Flux男士背包。圖／FENDI提供
卡布奇諾棕色皮革背包，93,400元。圖／FENDI提供
卡布奇諾棕色皮革背包，93,400元。圖／FENDI提供
模特兒演繹全新FENDI Flux男士背包。圖／FENDI提供
模特兒演繹全新FENDI Flux男士背包。圖／FENDI提供
水星藍皮革背包，93,400元。圖／FENDI提供
水星藍皮革背包，93,400元。圖／FENDI提供

FENDI 設計 義大利

