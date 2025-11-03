Nespresso咖啡機雙11優惠2,990元起 同步推聖誕節慶口味溫暖登場

雙11與聖誕將至，Nespresso與雀巢同步推出咖啡機優惠與節慶限定禮盒，讓日常瀰漫幸福咖啡香氣。

Nespresso即日起至11月13日推出限時優惠，咖啡機優惠價2,990元起。入門首選Essenza Mini系列，Lattissima系列主打一鍵製作奶泡咖啡，Vertuo POP則以繽紛配色與簡約外型吸引年輕族群。購買指定機型再贈豔陽黃隨行杯乙個，輕鬆擁有優雅咖啡時光。

同時推出膠囊優惠活動，任選100顆即可獲得節慶限量「75%可可碎黑巧克力」乙盒，採用雨林聯盟認證可可，融合果香與酸度，打造節慶奢華風味體驗。

Nespresso也再度推出節慶倒數月曆，包含Original與Vertuo系列2款，外盒由肯亞新銳藝術家Thandiwe Muriu設計「咖啡花」印花圖騰，內含「肉桂羅望子」、「甜杏仁洛神花」、「節慶黑咖啡」3款限量咖啡風味及耶誕驚喜卡，最大獎可獲萬元咖啡機。同步推出以同款圖騰設計的限量馬克杯，展現品牌「讓設計融入生活」精神。

此外，「Nespresso冬季節慶奢華咖啡館」將於11月6日至9日在忠孝SOGO 1F登場，結合印花美學、互動抽獎與咖啡品飲，現場加入LINE好友可獲折價券，至3F精品店消費滿額再享扭蛋機會，最大獎可得價值1,300元配件。

每年星粉最期待的「太妃核果風味拿鐵」期間限定回歸！無論是即沖即飲的「星巴克特選系列-太妃核果風味拿鐵」，或適用雀巢多趣酷思咖啡機的膠囊版本，都能在家重現香甜太妃與烘烤核果交織的細緻風味。喜愛黑咖啡的星粉則可選擇「星巴克太妃核果風味咖啡膠囊」或「節日綜合濾掛式咖啡」，在家輕鬆享受冬日氛圍。

今年節慶星巴克家享咖啡同步推出4款節日限定禮盒，包括「特選系列-節日精選禮盒」、「Nespresso節日限定膠囊禮盒」、「雀巢多趣酷思節日限定膠囊咖啡機禮盒」與「太妃焦糖禮盒組」，內含多款膠囊風味與節日馬克杯，非常適合交換禮物或是為居家增添節慶氛圍。