快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

Nespresso咖啡機雙11優惠2,990元起 同步推聖誕節慶口味溫暖登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso以咖啡花圖騰為靈感，結合浮雕工藝細節，推出「節慶限量咖啡馬克杯」，讓節慶藝術成為可被長久珍藏的生活配件。圖／Nespresso提供
Nespresso以咖啡花圖騰為靈感，結合浮雕工藝細節，推出「節慶限量咖啡馬克杯」，讓節慶藝術成為可被長久珍藏的生活配件。圖／Nespresso提供

雙11與聖誕將至，Nespresso與雀巢同步推出咖啡機優惠與節慶限定禮盒，讓日常瀰漫幸福咖啡香氣。

Nespresso即日起至11月13日推出限時優惠，咖啡機優惠價2,990元起。入門首選Essenza Mini系列，Lattissima系列主打一鍵製作奶泡咖啡，Vertuo POP則以繽紛配色與簡約外型吸引年輕族群。購買指定機型再贈豔陽黃隨行杯乙個，輕鬆擁有優雅咖啡時光。

同時推出膠囊優惠活動，任選100顆即可獲得節慶限量「75%可可碎黑巧克力」乙盒，採用雨林聯盟認證可可，融合果香與酸度，打造節慶奢華風味體驗。

Nespresso也再度推出節慶倒數月曆，包含Original與Vertuo系列2款，外盒由肯亞新銳藝術家Thandiwe Muriu設計「咖啡花」印花圖騰，內含「肉桂羅望子」、「甜杏仁洛神花」、「節慶黑咖啡」3款限量咖啡風味及耶誕驚喜卡，最大獎可獲萬元咖啡機。同步推出以同款圖騰設計的限量馬克杯，展現品牌「讓設計融入生活」精神。

此外，「Nespresso冬季節慶奢華咖啡館」將於11月6日至9日在忠孝SOGO 1F登場，結合印花美學、互動抽獎與咖啡品飲，現場加入LINE好友可獲折價券，至3F精品店消費滿額再享扭蛋機會，最大獎可得價值1,300元配件。

每年星粉最期待的「太妃核果風味拿鐵」期間限定回歸！無論是即沖即飲的「星巴克特選系列-太妃核果風味拿鐵」，或適用雀巢多趣酷思咖啡機的膠囊版本，都能在家重現香甜太妃與烘烤核果交織的細緻風味。喜愛黑咖啡的星粉則可選擇「星巴克太妃核果風味咖啡膠囊」或「節日綜合濾掛式咖啡」，在家輕鬆享受冬日氛圍。

今年節慶星巴克家享咖啡同步推出4款節日限定禮盒，包括「特選系列-節日精選禮盒」、「Nespresso節日限定膠囊禮盒」、「雀巢多趣酷思節日限定膠囊咖啡機禮盒」與「太妃焦糖禮盒組」，內含多款膠囊風味與節日馬克杯，非常適合交換禮物或是為居家增添節慶氛圍。

即日起至2026年1月8日止，購買指定星巴克家享咖啡產品並於LINE官方帳號登錄發票，累積滿1,971元即可獲得抽獎資格，有機會飛往西雅圖拜訪星巴克創始店。

雀巢攜手星巴克推出星巴克家享咖啡「節日限定系列商品」，邀請星粉們與所愛之人共享節慶時光。圖／雀巢提供
雀巢攜手星巴克推出星巴克家享咖啡「節日限定系列商品」，邀請星粉們與所愛之人共享節慶時光。圖／雀巢提供
Nespresso倒數月曆分為Original系列與Vertuo系列2款，各含24顆精選熱銷膠囊與節慶限量馬克杯，每日開啟1格，讓節日的期待隨咖啡香氣一點一滴展開。圖／Nespresso提供
Nespresso倒數月曆分為Original系列與Vertuo系列2款，各含24顆精選熱銷膠囊與節慶限量馬克杯，每日開啟1格，讓節日的期待隨咖啡香氣一點一滴展開。圖／Nespresso提供

咖啡館 禮盒 節日

延伸閱讀

情侶製販水果口味咖啡包 新北公寓分裝廠藏百萬元毒品

逛Threads看上星巴克馬克杯 新北女遭騙5千元警埋伏逮2取簿手

集結逾百家業者 台灣咖啡節雲林開幕吸引咖啡迷朝聖

高雄咖啡節11月開喝！60家人氣品牌齊聚 冠軍職人現場登場

相關新聞

LINE TV宣布與KKTV整併 用戶1步驟輕鬆轉移 共享方案年費800元起

台灣OTT市場競爭超激烈，面對內容與服務高度碎片化的現況，LINE台灣今宣布LINE TV正式與KKTV整合，結合雙方在...

宋威龍戴珍珠珠寶優雅中滿滿少年感！神宮寺勇太同款戴出都會氣息

日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO推出全新Mikimoto Ocean系列，並邀請品牌全球代言人宋威龍與日本超人氣偶像神宮...

普發現金一萬入帳倒數 百貨拚加碼優惠展開「現金放大術」

「普發現金一萬元」即將在11月12日正式入帳，普發現金怎麼花成為討論話題，不少人已經已列出購買清單作為犒賞自己的禮物。正...

本季最IN後背包 FENDI標誌扣鎖為柔軟包身大大加分

義大利奢華品牌為慶祝創立百年，推出全新FENDI Flux男士背包與FENDI Backpack女士後背包，以「流動與平...

Nespresso咖啡機雙11優惠2,990元起 同步推聖誕節慶口味溫暖登場

雙11與聖誕將至，Nespresso與雀巢同步推出咖啡機優惠與節慶限定禮盒，讓日常瀰漫幸福咖啡香氣。

遠百竹北週年慶預購開跑 瞄準普發現金推出最狂加碼優惠

行政院普發1萬元即將開放登記領取，適逢遠百（2903）竹北年度盛事「遠百週年慶」於11月13日起至12月1日熱鬧登場，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。