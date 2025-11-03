世界水母日 台中海洋館展示20種以上水母吸睛

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天是世界水母日，台中海洋館表示，水母是地球上最古老的多細胞動物之一，至今存活至少5億年。從地表的水域到深海，目前已發現超過3000種不同品種的水母，台中海洋館展示20種以上水母是一大特色。

台中海洋館表示，目前已知的水母種類中體積最大的為獅鬃水母；體積最小的水母如指甲蓋大小，如現於台中海洋館展示的烏鴉帽水母及枝足水母，其成體水母最大不超過1公分。

烏鴉帽水母因其傘部空間有著明顯的突起猶如鳥喙一般而得名。屬於水螅綱花水母目的烏鴉帽水母具有特殊的消化及繁殖機制：沒有擁有如海月水母明顯四葉草造型的胃囊，烏鴉帽水母於口柄內進行消化，養分再透過輻管傳輸到全身；繁殖則是從水螅體直接長成幼體，自水螅體脫離即為具備完成構造的水母體幼體。

台中海洋館表示，該館擁有全國展示物種最多、最豐富的水母展示，目前展示物種達20種以上，也積極與加茂水族館進行密切的跨國合作與交流，在物種復育與展示技術上更上一層樓。

