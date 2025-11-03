7-ELEVEN DAY 購物節搭普發萬元熱 小白單買2送2 隨取卡送700元購物金

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN推出千元放大隨取卡，單張最高可消費至1070元，隨卡再加贈OPENPOINT點數50點。統一超/提供
7-ELEVEN推出千元放大隨取卡，單張最高可消費至1070元，隨卡再加贈OPENPOINT點數50點。統一超/提供

「7-ELEVEN DAY購物節」今年搭上11月全民普發萬元話題熱潮，全台逾7,200家門市邀請消費者到門市ATM領取現金最方便，週週還有加碼小白單優惠，自11月5日起至11月10日更有限時6天最狂全店消費回饋，同時再推出「1,000元放大隨取卡」，梭哈萬元購買隨取卡搭配消費最高可獲得700元的加碼購物金與500點OPENPOINT點數。同時，7-ELEVEN也首次推出品牌官方限量經典磁吸LED招牌燈箱與潮流購物袋，滿足粉絲們蒐藏喜好。

搶搭政府普發萬元政策話題，「7-ELEVEN Day購物節」自11月5日起至11月10日止限時6天推出四重優惠好康。包含第一重：全店指定13大類別指定商品2件79折、4件75折，眾多商品加碼買2送2；第二重：使用指定信用卡、支付工具滿1,111元立折100元(可累折)，指定單張信用卡單次消費達標最高可折300元；第三重：uniopen會員結帳滿222元或EC取貨皆可獲得20元消費抵用券一張，活動第4天起即可使用；第四重：滿1,111元可再獲得UNIDESIGN衛生紙/韓國熊津紅蔘飲與限量經典磁吸LED招牌燈箱一個(共4款款式隨機)等好禮3選1。

7-ELEVEN表示，11月8日至11月10日將再限時加碼，消費者使用uniopen聯名卡結帳加碼滿1,111元立折100元(上限300元)。只要活動前三天使用uniopen聯名卡消費滿額先拿200元優惠，後面3天再刷滿額單張卡即可拿滿500元的折扣回饋。

若領到萬元現金，也推薦用現金購買隨取卡到7-ELEVEN放大加額又贈點數超划算，自11月5日起至12月31日止活動期間uniopen會員購買7-ELEVEN「1000元放大隨取卡」，單張最高可消費至1,070元，隨卡再加贈OPENPOINT點數50點，若以現金萬元購買10張隨取卡，最高可獲得加碼購物金700元及OPENPOINT點數500點。11月8日起至11月10日活動期間還可再同享商品折扣與滿額贈，會員消費滿1,111元再加贈100點OPENPOINT點數，點數好康優惠大放送。

7-ELEVEN自11月17日起至12月14日止到全台超過7,200家7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領取，週週都可享有不同的小白單優惠，包含等精品美式/拿鐵、特選拿鐵/美式、可口可樂纖維+、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門買2送2商品優惠。

另外，7-ELEVEN推出實用的500元商品組，類別涵蓋食品、飲料、用品、寵物食品等，折扣最低39折起，包含洋芋片、口香糖、巧克力、健美機能飲、瓶裝飲品/水、泡麵等多項商品箱購或多件數500元優惠。上述優惠都可再搭配購物節全店限時活動，買2組以上就可享有滿額贈優惠，不管是刷卡還是現金消費，優惠與商品優惠組合通通可以疊加運用。

