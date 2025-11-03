聽新聞
遠百竹北週年慶預購開跑 瞄準普發現金推出最狂加碼優惠
行政院普發1萬元即將開放登記領取，適逢遠百（2903）竹北年度盛事「遠百週年慶」於11月13日起至12月1日熱鬧登場，並於即日起搶先開放預購，鎖定普發現金熱潮、更首度攜手星宇航空推出滿額抽機票活動，「星」級犒賞之旅就趁現在。
美妝補貨最超值
遠百竹北今年週年慶推出超過450款、1萬1,250組化妝品特惠組，搭配化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元、首12日單筆滿1萬元加送200元，搶攻美麗商機；百貨服飾當日累計滿5,000元送500元、滿5萬再加送600元；首12日1F國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元、滿10萬再加送1,000元；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元，保健器材當日單筆滿5,000元送500元，多重回饋放大手中現金，讓消費者輕鬆享受「買越多送越多」的購物樂趣。
指定銀行搭配HAPPY GO點數加倍回饋
遠百竹北週年慶期間持13大銀行全館單筆分6期刷滿6,000元送200元、刷滿1萬元送400元；12大銀行數位3C(含APPLE)單筆分6期刷滿1萬元送500元；HAPPY GO點點成金紅利回饋，活動期間本人親持HAPPY GO卡加身分證件，扣200點贈100元紅利券，依此類推，點數越多回饋越多。
遠百竹北X星宇航空 豪華美國之旅等你抽
鎖定新竹高科技人才匯聚，遠百竹北推出於週年慶期間內憑遠百APP當日單筆消費滿5,000元，即可獲得電子抽獎券一張，就有機會抽中星宇航空即將於明年3月開通的「台北–鳳凰城」直飛航線豪華經濟艙來回機票乙張，消費越多，中獎機率越大，邀您以購物之名，開啟一場夢幻的美國之旅 。
