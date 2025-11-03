快訊

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

沙漠猛禽化作優雅珠寶 Chaumet與卡達博物館攜手打造藝術冠冕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
尚美巴黎與卡達博物館及M7藝術文化中心攜手合作的獨家冠冕創作計畫，由艾莎阿拉提雅榮獲最終優勝者。圖／CHAUMET提供
尚美巴黎與卡達博物館及M7藝術文化中心攜手合作的獨家冠冕創作計畫，由艾莎阿拉提雅榮獲最終優勝者。圖／CHAUMET提供

巴黎高級珠寶世家尚美巴黎（Chaumet）近日宣布，與卡達博物館（Qatar Museums）及M7藝術文化中心合作推出的創意冠冕計畫，由卡達藝術家艾莎阿拉提雅（Aisha Alattiya）脫穎而出。她的設計作品《漠羽秘境》（Houbara Haven: A Chaumet Tiara）將於2025年10月卡達「創藝節」（Qatar Creates）期間正式亮相，展現中東文化與法國珠寶工藝的跨文化對話。

這項計畫由阿爾法丹珠寶（Alfardan Jewellery）與卡達博物館共同委託製作，靈感延續自2024年於多哈M7舉辦的《Chaumet & Nature》展覽。活動透過公開徵件，邀請中東地區的藝術家、建築師與設計師重新詮釋冠冕的意涵。最終入選的11位設計師在Chaumet創意工作室總監Olga Corsini帶領下參與大師課程，三位決選者更受邀赴巴黎芳登廣場12號Chaumet總部，與頂級珠寶工坊匠人交流。

獲勝作品《漠羽秘境》以卡達自然景觀與珍珠文化為靈感，結合象徵堅韌生命力的阿瓦賽植株（Awsaj）與沙漠鳥類翎頜鴇的形象，構築出一頂可變化配戴方式、兼具詩意與力量的冠冕。作品以白金、鑽石與海灣天然珍珠打造，製作耗時超過850小時，體現Chaumet頂級珠寶工藝的極致。作品中鑲嵌的海灣天然珍珠呼應卡達悠久的「潛珠文化」，由阿爾法丹珠寶提供，其家族領袖Hussain Alfardan以對珍珠的喜愛與專業聞名於世。

冠冕的羽翼造型呼應卡達傳統獵鷹文化，細節處更藏巧思：可拆卸的花朵變作胸針，取下後兩隻隱於枝間的翎頜鴇隨即現身，象徵自然間的靜謐與守護。此設計不僅頌揚卡達的文化根源，也延續Chaumet自1780年創立以來對自然與女性力量的讚美。

艾莎阿拉提雅的獲勝作品 「 漠羽秘境 」 冠冕。圖／CHAUMET提供
艾莎阿拉提雅的獲勝作品 「 漠羽秘境 」 冠冕。圖／CHAUMET提供
艾莎阿拉提雅的獲勝作品 「 漠羽秘境 」 冠冕將於2025年10月底的卡達創藝節中首次公開亮相。圖／CHAUMET提供
艾莎阿拉提雅的獲勝作品 「 漠羽秘境 」 冠冕將於2025年10月底的卡達創藝節中首次公開亮相。圖／CHAUMET提供
（由左至右）CHAUMET創意工作室總監Olga Corsini、頂級珠寶工坊負責人Benoît Verhulle，以及艾莎阿拉提雅攝於巴黎芳登廣場12號。圖／CHAUMET提供
（由左至右）CHAUMET創意工作室總監Olga Corsini、頂級珠寶工坊負責人Benoît Verhulle，以及艾莎阿拉提雅攝於巴黎芳登廣場12號。圖／CHAUMET提供
艾莎阿拉提雅的獲勝作品 「 漠羽秘境 」 冠冕。圖／CHAUMET提供
艾莎阿拉提雅的獲勝作品 「 漠羽秘境 」 冠冕。圖／CHAUMET提供

卡達 珠寶 設計師

延伸閱讀

大埃及博物館開幕 70天不休眠才能看完 首展圖坦卡門全部文物

雨天必去景點！網整理北中南博物館、美術館清單 這間門票只要30元

盜走法國皇室珠寶！法羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網 傳主嫌就在其中

無聲流動的閃光小河 江詩丹頓全新Grand Lady Kalla高級珠寶時計

相關新聞

遠百竹北週年慶預購開跑 瞄準普發現金推出最狂加碼優惠

行政院普發1萬元即將開放登記領取，適逢遠百（2903）竹北年度盛事「遠百週年慶」於11月13日起至12月1日熱鬧登場，並...

探索遠古生態 中華郵政推白堊紀4恐龍郵票 11月7日發行

恐龍學的研究與化石修復技術不斷突破，中華郵政公司為使民眾更加了解古生物學與生物演化議題，特別以白堊紀晚白堊世的4種恐龍規...

沙漠猛禽化作優雅珠寶 Chaumet與卡達博物館攜手打造藝術冠冕

巴黎高級珠寶世家尚美巴黎（Chaumet）近日宣布，與卡達博物館（Qatar Museums）及M7藝術文化中心合作推出...

石二鍋、12mini 快煮鍋攜手台酒推聯名鍋 搶攻冬令進補商機

東北季風發威，不少人選擇溫補暖身的火鍋驅寒，「石二鍋」和「12mini快煮鍋」攜手台酒推出期間限定的聯名鍋物和副食，即日...

人氣能量水晶飾品TOP 10揭曉 轉運攻略一次看

能量水晶掀起開運潮！粉晶、草莓晶、超七、髮晶等，挑出最契合你氣場的幸運飾品，不只好看還能淨化負能量，讓好運天天跟著你走。

LADY M「開心果千層蛋糕」限時回歸！BAC「鮮果秋之頌」一次吃7種水果

你也是蛋糕、麵包愛好者嗎？人氣甜點「LADY M」睽違多年再次快閃台北復興SOGO百貨，並且重新推出「開心果千層蛋糕」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。