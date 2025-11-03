聽新聞
沙漠猛禽化作優雅珠寶 Chaumet與卡達博物館攜手打造藝術冠冕
巴黎高級珠寶世家尚美巴黎（Chaumet）近日宣布，與卡達博物館（Qatar Museums）及M7藝術文化中心合作推出的創意冠冕計畫，由卡達藝術家艾莎阿拉提雅（Aisha Alattiya）脫穎而出。她的設計作品《漠羽秘境》（Houbara Haven: A Chaumet Tiara）將於2025年10月卡達「創藝節」（Qatar Creates）期間正式亮相，展現中東文化與法國珠寶工藝的跨文化對話。
這項計畫由阿爾法丹珠寶（Alfardan Jewellery）與卡達博物館共同委託製作，靈感延續自2024年於多哈M7舉辦的《Chaumet & Nature》展覽。活動透過公開徵件，邀請中東地區的藝術家、建築師與設計師重新詮釋冠冕的意涵。最終入選的11位設計師在Chaumet創意工作室總監Olga Corsini帶領下參與大師課程，三位決選者更受邀赴巴黎芳登廣場12號Chaumet總部，與頂級珠寶工坊匠人交流。
獲勝作品《漠羽秘境》以卡達自然景觀與珍珠文化為靈感，結合象徵堅韌生命力的阿瓦賽植株（Awsaj）與沙漠鳥類翎頜鴇的形象，構築出一頂可變化配戴方式、兼具詩意與力量的冠冕。作品以白金、鑽石與海灣天然珍珠打造，製作耗時超過850小時，體現Chaumet頂級珠寶工藝的極致。作品中鑲嵌的海灣天然珍珠呼應卡達悠久的「潛珠文化」，由阿爾法丹珠寶提供，其家族領袖Hussain Alfardan以對珍珠的喜愛與專業聞名於世。
冠冕的羽翼造型呼應卡達傳統獵鷹文化，細節處更藏巧思：可拆卸的花朵變作胸針，取下後兩隻隱於枝間的翎頜鴇隨即現身，象徵自然間的靜謐與守護。此設計不僅頌揚卡達的文化根源，也延續Chaumet自1780年創立以來對自然與女性力量的讚美。
