石二鍋、12mini 快煮鍋攜手台酒推聯名鍋 搶攻冬令進補商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
即日起，石二鍋與12mini快煮鍋攜手台酒推出期間限定的台酒飄香麻油鍋和台酒花雕雞鍋。王品集團/提供
東北季風發威，不少人選擇溫補暖身的火鍋驅寒，「石二鍋」和「12mini快煮鍋」攜手台酒推出期間限定的聯名鍋物和副食，即日起「石二鍋」主打選用台酒麻油和紅標米酒的「台酒飄香麻油鍋」，並回饋忠「石」鍋友，內用聯名鍋就送限量台酒聯名玻璃杯和杯墊。「12mini」推出搭配花雕酒的「台酒花雕雞鍋」，11月底前到「12mini」內用新鍋並完成IG打卡任務，還有機會在12月31日前免費再吃一鍋。

2025年連鎖鍋物CP值最高的「石二鍋」，聯手台酒推出「台酒飄香麻油鍋」，湯頭溫潤順口伴隨細緻麻油香，內用隨餐附紅標米酒並用限量聯名玻璃杯盛裝，消費者可自行倒入提味，用餐完還能把玻璃杯及杯墊帶回家，湯頭加價49元。副餐「台酒麻油雞肉飯」，將麻油雞肉醬淋在留胚米上再撒上油蔥酥與雞絲，搭配鍋物美味相互呼應，換購價23元。

「石二鍋」11月連開2店，「桃園經國店」11月7日在家樂福經國店2樓亮相， 11月18日「小港漢民店」與港都鄉親見面，瘋美食會員可把握開幕首五日到店消費，瘋點數加倍送。

1個人也可以用台式經典鍋物滋補暖身，「12mini」的「台酒花雕雞鍋」採用台酒獨家研發的湯頭，搭配花雕酒獨特香氣，溫潤不嗆，入口濃郁滑順，並嚴選鮮嫩雞腿肉，Q彈多汁，獨享價199元。副餐「台酒麻油香雞飯」和「台酒麻油香麵線」選用台酒特製麻油雞醬，米粒和麵線吸飽醬汁，每口都香氣十足，套餐加購價20元。

台酒 消費

