LADY M「開心果千層蛋糕」限時回歸！BAC「鮮果秋之頌」一次吃7種水果

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「法國生火腿乾酪」以傳統法國麵包為基底，夾入西班牙生火腿與乾酪，風味濃郁。圖／巢屋Libreadry提供
「法國生火腿乾酪」以傳統法國麵包為基底，夾入西班牙生火腿與乾酪，風味濃郁。圖／巢屋Libreadry提供

你也是蛋糕、麵包愛好者嗎？人氣甜點「LADY M」睽違多年再次快閃台北復興SOGO百貨，並且重新推出「開心果千層蛋糕」，還有限時週年慶優惠；「BAC」則推出全新限定甜點「鮮果秋之頌」蛋糕，一次可以品嚐7種精選水果；至於烘焙名店「巢屋」則以現代人飲食習慣為出發，設計一系列「料理麵包」，讓麵包也能成為主食。

來自紐約的知名甜點「LADY M」繼2019年首次快閃以來，即日起再度回歸台北復興SOGO百貨，限時快閃至11月17日，現場將販售多款經典千層蛋糕，包括原味千層、伯爵茶千層、海鹽焦糖千層，以及重新回歸的「開心果千層蛋糕」。此外，現場並提供有雲朵起司蛋糕、皇冠巧克力蛋糕，以多樣風味打造專屬的甜蜜時光。為歡慶SOGO週年慶，LADY M自11月6日至11月8日，推出「任選四片蛋糕優惠價1,000元」，讓民眾可以一次品嚐多款經典風味。

「BAC」以秋日果園為靈感，推出全新限定甜點「鮮果秋之頌」蛋糕。主廚選用7種精選當季新鮮水果呈現豐收果園的意境。頂層的綠葡萄、草莓與藍莓鋪疊在澳洲奶油起司與生巧克力餡上，另外還有季節鮮果丁，以及使用芒果、百香果調製的水果起士餡，最底層則為巧克力湯種戚風蛋糕，限時販售至11月30日，6吋990元。

除了精緻蛋糕，位於台北東區的人氣烘焙店「巢屋」以現代的飲食習慣與趨勢出發，於本季正式推出「料理麵包」商品。除了今年初登場的「明太子麵包」之外，本季的料理麵包商品運用西班牙火腿、德國香腸等食材，推出「慕尼黑白長」、「野菇德腸堡」、「法國生火腿乾酪」等不同品項，另外還有「榛果開心果」、「艾許綿芋」等甜口味，帶來不同的特色與風味，每款售價60～125元不等。

BAC推出全新限定甜點「鮮果秋之頌」蛋糕。圖／BAC提供
BAC推出全新限定甜點「鮮果秋之頌」蛋糕。圖／BAC提供
限時回歸的「開心果千層蛋糕」，單片290元，九吋2,900元。圖／LADY M提供
限時回歸的「開心果千層蛋糕」，單片290元，九吋2,900元。圖／LADY M提供

