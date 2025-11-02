一次吃得到松葉蟹、毛蟹、A5和牛、魚子醬！blu koi「蟹宴套餐」上桌

隨著秋蟹的季節到來，創意日式料理「blu koi」以日本松葉蟹、毛蟹等季節旬味，結合海膽、魚子醬、日本A5和牛等元素，以Omakase的型態，推出冬季蟹宴套餐，為賓客呈現一場盛大的味覺盛宴。

blu koi本次的蟹宴套餐採17道式的設計，料理長特別選用1.2公斤以上的日本松葉蟹為主角，搭配毛蟹作為點綴，運用於6道各具特色的蟹主題餐點之中，平均每人可品嚐到半隻松葉蟹。擔任開場的「松葉蟹肉佐莼菜醋凍」，將松葉蟹腳涮燙後，搭配酸爽的莼菜醋凍，藉此提昇蟹肉鮮甜；「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」將松葉蟹肉以破布子、現刨烏魚子與些許山葵提味，同時搭配以松露油、橄欖油、月桂葉油封處理的有機蛋黃，帶來醇厚悠長的飽滿感。

「蟹肉海膽春捲」取松葉蟹、毛蟹肉混搭，並配上紫蘇、馬糞海膽包裹於春捲皮內酥炸至金黃上桌，最後可沾著紫蘇鹽品嚐。「蟹肉甲羅燒可樂餅」則是將經典的甲羅燒重新變化，先使用蟹味噌、洋蔥、鴻喜菇、美白菇等食材以甲羅燒手法處理，鋪墊成底後再擺上以毛蟹肉、洋蔥等食材製成的可樂餅，帶來多種的口感層次。

豪邁的「大腹蟹肉太卷」，一次集結鮪魚大腹、蟹肉、海膽、鮭魚卵與萬能蔥段，堆疊出鮮明的大海滋味。至於「和牛松葉蟹朴葉燒」則是使用日本A5和牛以朴葉燒方式燻烤，再配上特製洋蔥醬，以及現烤松葉蟹腿、口感柔軟帶彈性的六角芋頭，一次享受海陸雙重美味。

除了蟹肉料理之外，blu koi也設計「鮟鱇魚肝冰淇淋最中」，將鮟鱇魚肝製成冰淇淋，搭配辣味客家桔醬、蘋果片與日本柿餅，共同夾於酥鬆的最中餅內，打造充滿創意的食用樂趣。另道「蟹黃豆腐佐南瓜醬汁」使用栗子南瓜泥為底，再擺上蟹黃豆腐、松葉蟹肉、北海道馬糞海膽、俄羅斯魚子醬等食材，相當豪華。