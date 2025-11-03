聽新聞
有行旅／跟著文學家 邂逅越後雪國

聯合報／ 本報訊

跟著文學翻譯家陳蕙慧，走進川端康成《雪國》世界，十一月十三日有行旅《越後雪國 文學與溫泉的邂逅》旅程說明會，來聽陳蕙慧分享極真，極美，極靜川端康成《雪國》文學之旅。

陳蕙慧將帶領旅人循《雪國》足跡，搭乘ＪＲ上越線，穿越清水隧道，走進越後湯澤，並走進《雪國》織布的場景，欣賞獨特的小千谷縮。

有行旅《越後雪國 文學與溫泉的邂逅》五天四夜旅程，旅程時間二○二六年一月十九日至一月廿三日。十一月十三日旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/86xvkx

