LG推貓咪空氣清淨機內建貓窩可加溫 三菱電機三合一除濕機運轉超安靜

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG 以「為貓而生」為設計理念，推出PuriCare AeroCatTower空氣清淨機，一機結合四大功能。記者黃筱晴／攝影
迎戰換季空汙問題，再加上潮濕多雨的秋冬氣候，家電品牌紛紛推出空氣照護家電新品，結合智慧偵測功能並滿足最新節能標準，滿足現代居家舒適健康的需求。

台灣LG電子發表全新LG PuriCare空氣照護系列產品，推出4款結合創新科技與設計美學的新品，包含專為貓咪設計的PuriCare AeroCatTower、結合360°喇叭與氣氛燈的AeroSpeaker、搭載AI+雙重氣流淨化技術的AeroBooster空氣清淨機，以及新一代雙迴轉變頻壓縮機的PuriCare雙變頻除濕機

其中最受矚目的PuriCare AeroCatTower，以「為貓而生」為設計概念，搭載「智慧寵物健康照護系統」，可感應貓咪重量自動啟動暖窩，並透過LG ThinQ APP記錄體重與休息時間。貓窩具34°C與39°C兩段溫熱設定與「貓咪放鬆模式」，營造安穩休憩環境。搭配三合一高效除臭濾網與UVnano紫外線淨化，可去除99.99%以上有害細菌，實現人寵共生的潔淨空氣。

LG同步推出升級版PuriCare雙變頻除濕機，提供22L、19.6L與18L大容量機型，除濕效能較前代提升20%，並超越2026年一級能效標準。內建UVnano殺菌風扇葉片與奈米離子抑菌技術，有效防霉抗菌。另搭配業界獨家萬用烘物箱，能快速烘乾鞋襪與玩偶，全面守護居家乾爽與潔淨。

三菱電機近期也推出全新變頻空氣清淨除濕機，全面升級變頻設計，鎖定重視節能與高效除濕的台灣市場。新品配備AI智慧偵測、HEPA與活性碳濾網，並升級五段熱交換器，大幅提升除濕效率與節能表現，全面符合2026年新一級能效標準。

新品擁有業界最高28公升除濕力，採渦輪式多翼風扇降噪，運轉音量最低24dB比圖書館還安靜。具備濕度設定與AI智慧模式，可依環境自動切換運轉模式；配備5.5L大容量水箱，並新增提把設計，提升倒水便利性，全面兼顧效能、靜音與使用體驗。

針對清淨功能，HEPA濾網可過濾花粉、病毒與PM2.5過敏原，活性碳濾網則能有效吸附異味與寵物氣味，實現除濕、空清、除臭三合一功能，是目前台灣市場唯一日本原裝機種。

搭載結合能有效過濾花粉、病毒、PM2.5過敏原的HEPA濾網，以及可迅速吸附異味、寵物氣味與廚餘臭味的活性碳濾網。記者黃筱晴／攝影
LG在空氣照護領域持續展現領導實力，蟬聯台灣空氣清淨機與變頻除濕機銷售雙冠王。圖／台灣LG電子提供
LG升級版PuriCare雙變頻除濕機，以大容量、高效與節能兼具的設計，輕鬆對抗台灣潮濕環境。圖／台灣LG電子提供
LG PuriCare AeroCatTower空氣清淨機搭載專為毛孩打造的「智慧寵物健康照護系統」，能自動暖窩，並記錄體重與休息時間。圖／台灣LG電子提供
LG PuriCare AeroSpeaker空氣清淨機五合一多功能，實現空氣淨化與生活美學的完美融合。記者黃筱晴／攝影
三菱電機推出最大除濕力28L除濕機，隨時打造乾爽舒適好空氣。記者黃筱晴／攝影
5.5L大容量水箱設計改至側邊，同時新增便捷提把，讓手提水箱倒水更輕鬆便利。記者黃筱晴／攝影
