茶湯會「送不限航點機票」 清心福全9款「變種吉娃娃杯身」諧音亮相

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
清心福全的獨家「吉佬杯套」重現立體招牌大眼配吐舌萌態。圖／清心福全提供
清心福全的獨家「吉佬杯套」重現立體招牌大眼配吐舌萌態。圖／清心福全提供

聯名玩出新花樣！「龜記」與「樂步咖啡」首次合作，推出冬季限定「普洱咖啡奶茶」與「普洱咖啡鮮乳」；「清心福全」則再度聯名「變種吉娃娃」，推出9款各具特色的「諧音哏杯身」。至於「茶湯會」聯名「台灣虎航」，不僅有「柚虎系列」，並享新品88折優惠，還有機會抽中「台灣虎航不限航點機票」。

今年冬天，連鎖手搖飲「龜記」與新世代咖啡「lebrewlife樂步」首度攜手，以茶與咖啡的融合為靈感，結合龜記「碎銀普洱」與樂步咖啡的濃縮咖啡原液，推出全新冬季限定飲品「普洱咖啡奶茶」與「普洱咖啡鮮乳」。「普洱咖啡奶茶」融合普洱茶韻與咖啡香氣，並帶著奶香圓潤，整體層次豐富順口，每杯85元；「普洱咖啡鮮乳」則以鮮乳為主角，襯托出普洱與咖啡的深層風味，醇厚細緻，每杯90元。

「清心福全」與人氣IP「變種吉娃娃」推出第四波聯名活動，打造9款聯名紙杯，全系列大玩諧音哏，讓吉娃娃外型的「吉佬」融入日常情境，打造出「吉霸芬」、「頂吉美味」、「可愛抱吉」、「愛要吉時」等台式諧音趣味，營造出品飲時的趣味感。另外還包括3款全新「吉佬水果系列紙杯」，變身成為草莓、鳳梨、檸檬等水果，創造出「莓好」、「好旺」、「好檸」等不同主題包裝，甚至還有將吉佬變身蜜蜂的「蜜吉恐懼」，同樣是充滿幽默感。同時，清心福全並預告，本月將開放「獨家變種吉娃娃矽膠杯套」預購活動，透過立體杯套，重現吉佬招牌大眼及吐舌萌樣，適合粉絲蒐集。

「茶湯會」本次聯名「台灣虎航」，以韓國蜂蜜柚子醬入茶，推出「柚虎系列」，並且打造可愛的聯名杯身。其中「香柚鐵觀音」使用焙火鐵觀音融合香柚醬，入口可享受回甘茶韻與酸甜感；「香柚翡翠綠」則以翡翠綠茶為基底，搭配蜂蜜香柚醬，甜而不膩，每杯均為60元起。11月9日前購買柚虎系列飲品任兩杯，享「整單88折」新品優惠。11月23日前，購買任一款茶湯會飲品，並持聯名杯在門市拍照參與打卡任務，就有機會獲得「台灣虎航不限航點來回機票」，預計將送出10張。

不僅如此，茶湯會即日起也推出「紅豆卡士達雞蛋糕」以及「濃香芝麻雞蛋糕」，11月15日至11月23日，購買雞蛋糕新品乙份，加點柚虎系列飲品，可享有折價10元組合優惠。針對全家便利商店，茶湯會也推出「焙茶拿鐵」和「焙茶拿鐵雙Ｑ雪糕」，並享限時新品優惠。

茶湯會攜手台灣虎航，聯名推出「柚虎系列」與聯名杯身。圖／茶湯會提供
茶湯會攜手台灣虎航，聯名推出「柚虎系列」與聯名杯身。圖／茶湯會提供
茶湯會推出全新口味雞蛋糕，共有「紅豆卡士達」與「濃香芝麻」兩種口味。圖／茶湯會提供
茶湯會推出全新口味雞蛋糕，共有「紅豆卡士達」與「濃香芝麻」兩種口味。圖／茶湯會提供
清心福全與變種吉娃娃推出第四波聯名紙杯，共有9款造型。圖／清心福全提供
清心福全與變種吉娃娃推出第四波聯名紙杯，共有9款造型。圖／清心福全提供
「龜記」與「樂步咖啡」首次合作，推出冬季限定「普洱咖啡奶茶」與「普洱咖啡鮮乳」。圖／龜記提供
「龜記」與「樂步咖啡」首次合作，推出冬季限定「普洱咖啡奶茶」與「普洱咖啡鮮乳」。圖／龜記提供

