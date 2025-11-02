雙11手機配件下殺！犀牛盾5折起超商取件再送咖啡 CASETiFY推4件6.5折

雙11購物節正是替手機配件換新裝的最佳時機，各大品牌紛紛推出限時優惠。想為手機換上新造型、同時升級防護性能，別錯過一年一度最優惠檔期。

RHINOSHIELD犀牛盾於11月5日至11月12日推出限時7天雙11優惠，全站最低5折起，單筆滿1,799元輸入折扣碼「犀牛盾雙11」現折300元；完成LINE官方帳號會員綁定任務，滿2,000元再折399元。選擇全家取件再送熱經典美式（中杯）乙杯與犀牛盾100元折扣金（數量有限，送完為止），多重回饋一次享有。

活動同步網羅千款正版授權圖款，包括《膽大黨》、《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《迪士尼角色系列》、《史努比》、《酷洛米》等人氣主題，支援iPhone、Samsung、Google、ASUS、Xiaomi等多款機型，滿足不同風格與需求。

其中SolidX強化吸震緩衝手機殼可吸收71%衝擊力，全系列產品皆為BPA Free、PFAS Free並通過SGS檢驗。犀牛盾堅持以單一材料製成，達到100%可回收再製，以永續設計守護環境，同時提供完善售後與保固，打造安心長用的防護體驗。