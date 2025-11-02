青花椒麻辣燙「開幕享半價」！乾杯11月感謝祭「抽肉盤、迷你積木」

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「賴山嶼」進駐桃園華泰名品城，開設品牌2號店。圖／賴山嶼提供
「賴山嶼」進駐桃園華泰名品城，開設品牌2號店。圖／賴山嶼提供

乾杯集團一年一度的11月「感謝祭」活動登場。今年以「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」與「黑毛屋」為原型，推出3款「微型積木」，還原經典的酒桶造型接待桌、八點乾杯時鐘、和風屏風、日式門簾、孩童身高尺等不同細節，重現店舖的用餐氛圍，不僅可以獨立陳列，亦可合體組裝，打造成商店街景或是乾杯大樓，預計11月下旬到貨，即日起享預購加購價349元，現場加購價499元。針對11月感謝祭，活動期間於各品牌分店消費滿千即可參加抽獎，有機會獲得品牌微型積木、萬用帆布提袋、手機支架、西班牙伊比利豬等餐點等好禮。

日式鍋物「和十Shabu」即日起推出冬季新品「京都白雪豆乳鍋」，以豆乳融合高湯、白味噌作為湯底，呈現色如白雪、口感溫潤的和風湯底。為迎接雙十一，11月11日前，並推出「蟹意滿滿・1111豆乳鍋饗宴」，以京都白雪豆乳鍋搭配全蟹海鮮拼盤、Choice特選雪花牛80g，一次能夠品嚐雪花牛，以及三點蟹、生白蝦、小卷、鮮蚵、蛤蠣等多樣海味，原價1,367元，活動價1,111元。活動期間凡點任一鍋物套餐，即可以11元優惠價，加購人氣配料3選1（流沙包、麻香貢丸、奶油南瓜包），數量有限，售完為止。

雞湯大叔姊妹品牌「賴山嶼」，繼今年9月底於內湖開設首間門市後，2號店本月進駐桃園華泰名品城。店內主打青花椒麻辣燙，提供青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯等4種湯頭，還有多種特色食材，採秤重計費。桃園華泰店並透過木質與自然植栽，營造出舒適的用餐氛圍。為慶祝新店開幕，11月7日前，掃描現場QR code，即可領取「開幕限定半價券」一張；11月8日至11月30日期間，單筆消費滿288元，即贈「飲品兌換券」1張，期間到店消費並可獲贈「麻糬燒」、「起司片」或「年糕條」1份（3擇1）。

乾杯燒肉居酒屋微型積木，以創始店為設計基礎。圖／乾杯提供
乾杯燒肉居酒屋微型積木，以創始店為設計基礎。圖／乾杯提供
「賴山嶼」提供青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯等4種湯頭。圖／賴山嶼提供
「賴山嶼」提供青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯等4種湯頭。圖／賴山嶼提供
「和十Shabu」推出冬季新品「京都白雪豆乳鍋」，並打造雙11優惠套餐。圖／和十Shabu提供
「和十Shabu」推出冬季新品「京都白雪豆乳鍋」，並打造雙11優惠套餐。圖／和十Shabu提供
乾杯推出3款「品牌微型積木」，可以享受DIY樂趣。圖／乾杯提供
乾杯推出3款「品牌微型積木」，可以享受DIY樂趣。圖／乾杯提供

