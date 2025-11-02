快訊

《鬼聲泣3》從獵鬼到救贖 「大哥」亞克成系列靈魂

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

《鬼聲泣3》本集走到了新的階段，追求「嚇人」之外，更著重在情緒層面的鋪陳，談恐懼、內疚與家人的羈絆；雖少了之前那種令人坐立難安的壓迫感，但整體完成度與情感厚度反而更讓人印象深刻。

電影承接前作的事件，大哥亞克為了拯救被惡靈抓走的小妹，再度深入詛咒叢林。從開場的召靈儀式到中段的森林追逐，導演明顯收斂了突發驚嚇的橋段，改以氛圍與聲音營造不安。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

那種恐懼是緩慢滲透的，濕氣瀰漫的叢林、低沉的鼓聲、陰影裡若隱若現的身影，都讓人陷入壓迫感。比起單純的鬼怪出現，更像是一場心理試煉，每個角色都在與自己的恐懼拔河。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

納得克‧釘宮依舊是全片靈魂。他飾演的亞克更加內斂、也更有人味，從原本單純的獵鬼人轉化為一位被命運逼到極限、仍選擇挺身而出的兄長。他身上那股保護家人的力量貫穿全片，也替這部作品注入人性與深度。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

本集最明顯的轉變，是恐怖元素減少、動作感提升。召靈儀式、通靈板、山洞追逐與惡靈附身仍具視覺衝擊，但焦點更集中在兄妹情深與宿命輪迴。納得克的演出自然撐起整個敘事，肌肉線條與決心並存的他，幾乎成了泰版動作型獵鬼人。

缺點則是劇情線略顯倉促，新鬼很多但發揮有限，有些設定交代不清，中段節奏稍嫌拖沓。通靈與祭祀段落雖然畫面壯觀，卻缺乏前兩集那種緊繃的張力。不過，視覺與音效的質感依舊亮眼，實景叢林拍攝帶出的濕暗與霧氣，讓整體氛圍更具壓迫性

《鬼聲泣3》是整個系列中情感最濃的一部。故事從恐懼出發，最終回到對家人的守護與信念，不再只是單純的恐怖片，而是一部融合家族詛咒、信仰與親情元素的作品，在驚悚之外多了溫度與重量。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

若鯨

追蹤

