亞太十大名廚張朝傑逆勢拓點「朝暮良辰」 進駐台中南屯

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
被稱為「阿傑師」的張朝傑，擁有26年餐飲資歷，曾獲選為亞太十大名廚。記者宋健生/攝影
被稱為「阿傑師」的張朝傑，擁有26年餐飲資歷，曾獲選為亞太十大名廚。記者宋健生/攝影

餐飲市場不景氣，台中不少曾經輝煌一時的婚宴會館相繼關門大吉，但五星主廚張朝傑卻逆勢而為，其創立的「朝暮良辰婚宴會館」，接手經營近20年的老字號「女兒紅宴會館」，經營版圖正式從豐原擴展到南屯。張朝傑表示，未來還將持續拓點，讓他的「逆勢婚宴學」發揚光大。

被稱為「阿傑師」的張朝傑，擁有26年餐飲資歷，曾獲選為亞太十大名廚、十大名店，更在高雄易牙美食文化節奪下「天下第一味」的殊榮，經常受邀擔任美食比賽評審。

張朝傑語氣篤定的說，「別人退，我們進！」2021年，他在神岡開出第一間「朝暮良辰」，從郊區出發，靠著實力與口碑逐步站穩腳步，短短四年，已將版圖擴展到豐原與南屯。阿傑師從外圍往核心挺進，從小鎮走向城市，當許多業者選擇退出時，他卻反其道而行，憑藉的正是對市場與顧客的不同理解。

「婚宴的價值不該被縮減成一場交易！」 對阿傑師而言，婚宴不只是擺盤與菜餚，而是人生重要時刻的見證，更是能讓地方、家庭與社區產生連結的平台。

每年除夕，阿傑師總會號召地方企業與志工，共同捐贈愛心年菜。他與里長合作，讓這些年菜在除夕夜準時送達清寒家庭。他說，「對許多人而言，一桌團圓飯是理所當然，但對某些家庭來說卻是奢侈」這份持續多年的行動，不僅讓「朝暮良辰」成為婚宴品牌，更讓它成為「社區的夥伴」。

張朝傑認為，婚宴館可以是一個文化空間，融合餐飲美學、建築設計與社會責任；它能舉辦婚宴，也能成為企業活動、社區聚會的場域。

換句話說，它不只是婚宴館，而是一個城市的幸福驛站；南屯新店不只是拓點，更是挑戰。阿傑師說，「我們不是要證明什麼，而是要守住一份價值。」。那份價值來自於他對料理的堅持，對顧客的承諾，以及對社區的責任感。

亞太十大名廚張朝傑逆勢拓點，「朝暮良辰」婚宴會館進駐台中市南屯。記者宋健生/攝影
亞太十大名廚張朝傑逆勢拓點，「朝暮良辰」婚宴會館進駐台中市南屯。記者宋健生/攝影

餐飲 台中市

