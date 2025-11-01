發酵魔法重塑中菜經典！LONGTAIL秋季新菜 玩轉酸菜魚、口水雞新滋味

屢獲《臺灣米其林指南》肯定的「LONGTAIL Restaurant & Bar」迎來2.0新時代，由35歲主廚陳加朗（Erik Chen）領軍，推出全新秋季菜單。他透過「發酵魔法」重構中菜靈魂，展現跨越國界的創作能量，以乳酸、醋、康普茶等多層次發酵手法，重新演繹「酸菜魚」、「口水雞」、「烤鴨」等經典菜餚，讓熟悉的中式風味在酸香層次中綻放出瑰麗新意。

陳加朗主廚認為：「發酵是充滿生命力與變化的藝術，它讓我在熟悉的料理裡，找到無限靈感。」本季菜單以「酸、鮮、香、野」為主軸，從開胃小點到主菜，每一道都令人驚喜萬分。

開胃小點「沙丁魚、鴨火腿、山當歸烤鴨湯」，靈感取材自中式「烤鴨夾餅」，卻以沙丁魚大膽取代烤鴨，開啟熟悉印象的全新想像。主廚將香菜康普茶與甜麵醬融合成醬汁，交織出酸香與甘醇的平衡層次；外層同時包裹柔潤的潤餅皮與酥脆烤方，讓口感富有節奏。最後再捲上鴨火腿提鹹增香，搭配慢火熬煮的山當歸烤鴨湯，讓整體風味在溫潤湯氣中收束，既舒心又開胃。

以雞生蠔、雞冠、雞脖組成的開胃小點「松子口水雞、八角、紅椒康普茶」，透過紅椒康普茶與發酵辣椒帶出酸辣鮮香；另一道小點「栗子、柿子、嘣藜麥」以柿子的蜜香對話栗子的溫潤，散發優雅秋意。

前菜「紅條、菇、酸菜」採用肉質細緻又彈牙的紅條石斑，先用魚湯浸漬，打造鮮美基底。接著配上發酵柳松菇、醋漬滑菇和發酵高麗菜絲，再加一抹發酵白蘆筍奶醬，層層酸味堆疊，猶如全新變奏的酸菜魚。重點在於甜紅椒醬的香甜，藤椒油的麻香，還有巴西里香茅油的清新，再佐以微辣的炭烤金蓮花與金蓮葉，讓這道經典滋味中展現意想不到的小驚喜。。

主菜「鹿、南瓜、川七」選用紐西蘭鹿菲力炙烤至三分熟，結合發酵南瓜與川七香氣，展現秋季森林的野性與柔美；甜點「地瓜、薑、蜂蜜」則以雙色地瓜與蜂蜜康普茶收尾，香氣溫潤，甜韻悠長。

同場登場的全新Cocktail Pairing，由新任首席調酒師李昀徽（Arthur Lee）操刀，呼應「發酵」主題，以水梨、楓糖、地瓜、栗子與辛香料入酒，融合低溫烹調與澄清技法，打造「秋意調飲」。例如搭配「醉蝦、復古番茄、烏醋」的首杯，以雪莉酒、柚子胡椒與楓糖堆疊酸感層次，最後以苦艾酒香氛收尾，細膩如秋風拂面。

LONGTAIL 2.0秋季套餐為6道式短套餐，每套3,080元+10%，佐餐調飲3杯980元+10%、4杯1,280元+10%。同步推出多款單點料理，如「香脆五花片、發酵馬鈴薯」、「手撕鵝、慢慢弄布拉塔」、「澳洲和牛舌、果香摩爾、芥藍」等，展現主廚對風味極致的掌握。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康