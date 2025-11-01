快訊

粿粿堅稱偷吃非主因！談婚變曝「生產費自己出」 5月首提離婚

接受法新社專訪！鄭麗文：「台灣非提款機 」美國期望遠超合理承受範圍

拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

聽新聞
0:00 / 0:00

從酒窖深處誕生的驚喜！百富故事系列12年蒙地亞甜酒桶限量登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
百富全新限量「12年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌」，於西班牙蒙地亞甜酒橡木桶熟成，酒精濃度：47.3%，建議售價1,880元。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富全新限量「12年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌」，於西班牙蒙地亞甜酒橡木桶熟成，酒精濃度：47.3%，建議售價1,880元。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭百年威士忌品牌百富（THE BALVENIE），以深厚的歷史傳承與堅持手工工藝聞名。今年，品牌再度以創意與匠心譜寫全新篇章，推出「故事系列：窖藏奇遇」最新力作——12年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌，即日起於全台美系連鎖賣場限量登場。

首席調酒師 Kelsey McKechnie 表示：「工藝傳承是品質的根基，但唯有不斷探索，才能開啟更多風味的可能。」這款作品正是她的實驗之作，將極少見的西班牙蒙地亞甜酒桶引入蘇格蘭威士忌熟成之中。自2012年裝桶以來，歷經12年時光淬鍊，成就出獨特的甜潤層次。

香氣中帶有蜂蜜、糖漬水果與香草橡木的溫潤氣息，入口圓潤、尾韻悠長，散發細緻果乾香。由於蒙地亞甜酒桶在威士忌熟成中極為罕見，使此酒款兼具實驗精神與收藏價值，每瓶皆為單一酒桶裝瓶並標註獨立桶號。

「窖藏奇遇」系列靈感源自 Kelsey 與窖藏管理員 George Paterson 在酒廠深處的探索，他們發現多年塵封的稀有酒桶，由此開啟了百富故事系列的創作篇章。此次新作，延續品牌對傳統與創新的對話精神，展現「匠心與靈感並行」的核心理念。

包裝由英國藝術家 Andy Lovell 繪製，以奔放筆觸描繪24號酒窖取樣的瞬間，象徵百富在製酒過程中不斷追求創造力與人文精神的傳承。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「12年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌」包裝延續與英國藝術家Andy Lovell合作，以筆觸捕捉首席調酒師 Kelsey McKechnie在24號酒窖取樣的瞬間。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「12年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌」包裝延續與英國藝術家Andy Lovell合作，以筆觸捕捉首席調酒師 Kelsey McKechnie在24號酒窖取樣的瞬間。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
承襲百富世代工藝，首席調酒師Kelsey McKechnie大膽突破風味界限，融合傳統與創新。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
承襲百富世代工藝，首席調酒師Kelsey McKechnie大膽突破風味界限，融合傳統與創新。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 傳承 品牌

延伸閱讀

南投「匠心山縣」工藝ESG市集11月1日在竹山熱鬧登場

工藝扎根校園 淡水國小皮雕藝術創作學習

威士忌控快衝！「響HIBIKI」×千住博　限量藝術酒款台北101亮相

威迷都在等這場！麥卡倫沉浸式「雪莉新裝」特展 信義區A19限定登場

相關新聞

新竹男帶牛肉堡看電影…威秀影城拒售票 消保官：業者過當了

方姓男子前天晚間與友人到新竹大遠百威秀影城觀影時，友人攜帶漢堡王的牛肉堡欲購票，遭工作人員婉拒售票，方男質疑牛肉堡非油炸...

滿萬送萬、住一晚送一晚 ！「普發現金」飯店優惠整理包

全民迎接普發萬元金，旅遊業者無限放大。以下5家飯店將普發現金在加值，或買萬送萬、或搭配旅展搶先祭出優惠，旅遊食宿可小省一...

武陵農場2026櫻花季訂房3分鐘秒殺 粉紅浪漫將於明年2月登場

賞櫻勝地武陵農場今日上午8時30分開放2026年櫻花季訂房，再度上演「秒殺」盛況，僅僅短短三分鐘內，農場116間客房、共...

日無印良品「室內香氛噴霧」驗出細菌！緊急召回60萬瓶 台灣門市可退貨

日本無印良品母公司「良品計畫」日前宣布，因「室內香氛噴霧」系列部分商品在生產過程中，管理不當遭細菌汙染，主動召回約60萬件商品，雖然台灣並未引進，但也可受理退貨、退款。

火光閃耀見真情 Harry Winston海瑞溫斯頓呈獻經典訂婚鑽戒系列

定（訂）情雖然是一種心靈上、無形的高度契合，鑽戒卻始終可以將這種特殊、珍貴、值得銘記的關係，以閃耀火光浪漫具現。有「鑽石...

從酒窖深處誕生的驚喜！百富故事系列12年蒙地亞甜酒桶限量登場

蘇格蘭百年威士忌品牌百富（THE BALVENIE），以深厚的歷史傳承與堅持手工工藝聞名。今年，品牌再度以創意與匠心譜寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。