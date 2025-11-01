從酒窖深處誕生的驚喜！百富故事系列12年蒙地亞甜酒桶限量登場

蘇格蘭百年威士忌品牌百富（THE BALVENIE），以深厚的歷史傳承與堅持手工工藝聞名。今年，品牌再度以創意與匠心譜寫全新篇章，推出「故事系列：窖藏奇遇」最新力作——12年蒙地亞甜酒桶單一麥芽威士忌，即日起於全台美系連鎖賣場限量登場。

首席調酒師 Kelsey McKechnie 表示：「工藝傳承是品質的根基，但唯有不斷探索，才能開啟更多風味的可能。」這款作品正是她的實驗之作，將極少見的西班牙蒙地亞甜酒桶引入蘇格蘭威士忌熟成之中。自2012年裝桶以來，歷經12年時光淬鍊，成就出獨特的甜潤層次。

香氣中帶有蜂蜜、糖漬水果與香草橡木的溫潤氣息，入口圓潤、尾韻悠長，散發細緻果乾香。由於蒙地亞甜酒桶在威士忌熟成中極為罕見，使此酒款兼具實驗精神與收藏價值，每瓶皆為單一酒桶裝瓶並標註獨立桶號。

「窖藏奇遇」系列靈感源自 Kelsey 與窖藏管理員 George Paterson 在酒廠深處的探索，他們發現多年塵封的稀有酒桶，由此開啟了百富故事系列的創作篇章。此次新作，延續品牌對傳統與創新的對話精神，展現「匠心與靈感並行」的核心理念。

包裝由英國藝術家 Andy Lovell 繪製，以奔放筆觸描繪24號酒窖取樣的瞬間，象徵百富在製酒過程中不斷追求創造力與人文精神的傳承。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康