火光閃耀見真情 Harry Winston海瑞溫斯頓呈獻經典訂婚鑽戒系列
定（訂）情雖然是一種心靈上、無形的高度契合，鑽戒卻始終可以將這種特殊、珍貴、值得銘記的關係，以閃耀火光浪漫具現。有「鑽石之王」美稱的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日推薦了旗下三大訂婚系列：HW Logo、The One與Classic Winston，以設計巧思、嚴選高等級鑽石、精湛工藝，將怦然心動永恆留念。
HW Logo出自Harry Winston的品牌首字母縮寫，同時也可延伸成為丈夫（Husband）與妻子（Wife）、又或是健康（Health）與財富（Wealth），寓意多重。該系列並將H與W雙重字母凝縮在鉑金戒台側邊，同時以密釘鑲嵌鑽石搭配加高的戒台以烘托中央主鑽，讓光線、愛意與風采自由穿梭其中，是現代化的風格符碼。
The One系列則嚴選1克拉以上主石並搭配密釘鑲嵌工藝，透過眾星拱月的形式，烘托主石（The One）的閃耀光芒，切工則有枕型、圓形、橢圓型可供選擇，甚至並可選擇黃鑽、粉紅鑽等珍貴採鑽，將愛人捧在手心上、只此一人（The One）。
最為經典、亦可傳家的Classic Winston系列則選用鉑金為戒台，並再度展現「鑽石之王」的品牌高度。主鑽皆選用1克拉以上、顏色為D至F、淨度為Flawless至VS2的頂級鑽石。該系列鑽戒在工藝設計面向則強調透過兩側長錐型邊鑽與主石構成視覺上的和諧比例，也似新人的天作之合、相依相伴。HW Logo、The One、Classic Winston將依選用鑽石等級不一、訂價有所不同，可洽全台Harry Winston專門店，預約鑑賞。
