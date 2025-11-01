火光閃耀見真情 Harry Winston海瑞溫斯頓呈獻經典訂婚鑽戒系列

定（訂）情雖然是一種心靈上、無形的高度契合，鑽戒卻始終可以將這種特殊、珍貴、值得銘記的關係，以閃耀火光浪漫具現。有「鑽石之王」美稱的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日推薦了旗下三大訂婚系列：HW Logo、The One與Classic Winston，以設計巧思、嚴選高等級鑽石、精湛工藝，將怦然心動永恆留念。

HW Logo出自Harry Winston的品牌首字母縮寫，同時也可延伸成為丈夫（Husband）與妻子（Wife）、又或是健康（Health）與財富（Wealth），寓意多重。該系列並將H與W雙重字母凝縮在鉑金戒台側邊，同時以密釘鑲嵌鑽石搭配加高的戒台以烘托中央主鑽，讓光線、愛意與風采自由穿梭其中，是現代化的風格符碼。

The One系列則嚴選1克拉以上主石並搭配密釘鑲嵌工藝，透過眾星拱月的形式，烘托主石（The One）的閃耀光芒，切工則有枕型、圓形、橢圓型可供選擇，甚至並可選擇黃鑽、粉紅鑽等珍貴採鑽，將愛人捧在手心上、只此一人（The One）。