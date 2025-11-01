聽新聞
跟著Jannik Sinner滑雪趣！GUCCI發表全新冬季Altitude冬季運動服
即便台灣冬季平地多不降雪，但滑雪、高山仍是不少人冬日度假的休閒之選。義大利時尚品牌古馳（GUCCI）近日發表Altitude冬季運動服系列，全系列涵蓋滑雪配備、配件、服裝，同時邀請品牌代言人義大利職業網球球星Jannik Sinner拍攝形象廣告，一展潔白雪國的時髦動感。
在形象視覺中，只見一向奔馳在網球場上的Jannik Sinner置身於蒼茫的白色雪景中，他多數時刻戴上反光護目鏡，服裝除了醒目的黑白色系，同時也「披」上有著GUCCI經典GG老花的連帽長外套或長褲。他不時漫步於雪地上，又或倚靠著雪景就地放空。原來晶瑩白雪除了是自然的冬季景象，也可以是心靈上的無漫遊放空、隨意自得。
Altitude冬季運動服系列嘗試在專業機能滑雪和休閒運動之間找到平衡，服裝部分具備了透氣三層結構與防潑水設計，此外滑雪票卡口袋與觸控手套則讓雪地中也能兼具實用，保暖並輕便行動。全系列包含服裝、配件與滑雪鞋，同時GUCCI並與美國專業滑雪品牌HEAD聯名推出滑雪板、滑雪杖、單板滑雪板、運動包款與安全帽等專業滑雪與戶外裝備。該系列目前暫未引進台灣，可洽全台GUCCI專門店、或GUCCI官方網站。
