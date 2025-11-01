跟著Jannik Sinner滑雪趣！GUCCI發表全新冬季Altitude冬季運動服

即便台灣冬季平地多不降雪，但滑雪、高山仍是不少人冬日度假的休閒之選。義大利時尚品牌古馳（GUCCI）近日發表Altitude冬季運動服系列，全系列涵蓋滑雪配備、配件、服裝，同時邀請品牌代言人義大利職業網球球星Jannik Sinner拍攝形象廣告，一展潔白雪國的時髦動感。

在形象視覺中，只見一向奔馳在網球場上的Jannik Sinner置身於蒼茫的白色雪景中，他多數時刻戴上反光護目鏡，服裝除了醒目的黑白色系，同時也「披」上有著GUCCI經典GG老花的連帽長外套或長褲。他不時漫步於雪地上，又或倚靠著雪景就地放空。原來晶瑩白雪除了是自然的冬季景象，也可以是心靈上的無漫遊放空、隨意自得。