新竹男帶牛肉堡看電影…威秀影城拒售票 消保官：業者過當了
方姓男子前天晚間與友人到新竹大遠百威秀影城觀影時，友人攜帶漢堡王的牛肉堡欲購票，遭工作人員婉拒售票，方男質疑牛肉堡非油炸、無湯汁且不會散發濃烈氣味，與影城公告規定不符，雙方在櫃台溝通許久仍無法入場，他遂前往派出所報案並向消保官申訴。
方男指出，事發當下，他與友人到櫃檯購票時遭拒，原因是攜帶外食。他表示，自己了解影城禁止「油炸、有湯汁或氣味濃烈」的食品，但所帶的牛肉堡不符合這些條件，也無異味，「連聞都聞不出來」，卻仍被工作人員回應「公司規定一律禁止」，更不願賣票給他。他質疑，威秀影城販售的爆米花和熱狗漢堡也同樣味道濃烈，「爆米花不香嗎？為何也可帶入場？」
對此，據透露，影城人員在購票前有善意勸導，在進入觀影前吃完，避免購票後才發現不能帶入。至於所攜帶的食物類型，現場已有公告，禁止攜入影廳食物有爭議，取決於現場服務人員認定。
方男前晚前往派出所報案，記錄糾紛過程，昨天到新竹市消費者服務中心陳訴權益。方男指，2023年新北市美麗新宏匯影城曾因禁止消費者攜帶外食遭檢舉，經市府查證屬實，要求影城改正。後續仍發現員工口頭禁止外食，遂裁罰2萬元。宏匯影城提起訴訟，但法院認為裁罰符合比例原則，最終判決影城敗訴。
新竹市政府消保官劉興振表示，根據「電影片映演業禁止攜帶外食定型化契約不得記載事項」規定，影城不得全面禁止消費者攜帶食物進入營業場所，只能針對特定情形禁止，如味道嗆辣濃郁、高溫熱湯熱飲，或食用時會發出聲響等類型的食物，並須於明顯處標示禁止攜入。
劉興振說，若民眾攜帶的食物並非上述幾類，只是一般漢堡或可樂，以經驗法則來說是可以攜帶的，除非套餐內有玉米濃湯，或是高溫湯品或味道強烈的臭豆腐這類食物，業者才可禁止。
劉興振指出，若消費者帶的是單純的漢堡而遭拒絕入場，業者這樣的解釋「是過當的」，若影城未依規定執行，消費者除了可以當場要求退票，也可向市府提出申訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言