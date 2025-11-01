新竹男帶牛肉堡看電影…威秀影城拒售票 消保官：業者過當了

方姓男子前天晚間與友人到新竹大遠百威秀影城觀影時，友人攜帶漢堡王的牛肉堡欲購票，遭工作人員婉拒售票，方男質疑牛肉堡非油炸、無湯汁且不會散發濃烈氣味，與影城公告規定不符，雙方在櫃台溝通許久仍無法入場，他遂前往派出所報案並向消保官申訴。

方男指出，事發當下，他與友人到櫃檯購票時遭拒，原因是攜帶外食。他表示，自己了解影城禁止「油炸、有湯汁或氣味濃烈」的食品，但所帶的牛肉堡不符合這些條件，也無異味，「連聞都聞不出來」，卻仍被工作人員回應「公司規定一律禁止」，更不願賣票給他。他質疑，威秀影城販售的爆米花和熱狗漢堡也同樣味道濃烈，「爆米花不香嗎？為何也可帶入場？」

對此，據透露，影城人員在購票前有善意勸導，在進入觀影前吃完，避免購票後才發現不能帶入。至於所攜帶的食物類型，現場已有公告，禁止攜入影廳食物有爭議，取決於現場服務人員認定。

方男前晚前往派出所報案，記錄糾紛過程，昨天到新竹市消費者服務中心陳訴權益。方男指，2023年新北市美麗新宏匯影城曾因禁止消費者攜帶外食遭檢舉，經市府查證屬實，要求影城改正。後續仍發現員工口頭禁止外食，遂裁罰2萬元。宏匯影城提起訴訟，但法院認為裁罰符合比例原則，最終判決影城敗訴。

新竹市政府消保官劉興振表示，根據「電影片映演業禁止攜帶外食定型化契約不得記載事項」規定，影城不得全面禁止消費者攜帶食物進入營業場所，只能針對特定情形禁止，如味道嗆辣濃郁、高溫熱湯熱飲，或食用時會發出聲響等類型的食物，並須於明顯處標示禁止攜入。

劉興振說，若民眾攜帶的食物並非上述幾類，只是一般漢堡或可樂，以經驗法則來說是可以攜帶的，除非套餐內有玉米濃湯，或是高溫湯品或味道強烈的臭豆腐這類食物，業者才可禁止。