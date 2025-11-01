日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

迎接11月「全民普發一萬」登場，易遊網即日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，祭出全站3折優惠，加碼豪撒300萬折扣碼，讓普發萬元有感放大。

活動期間，再推日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等限量激殺爆品。此外，易遊網這次攜手人氣插畫IP「醜白兔」合作，可免費下載LINE聯名貼圖及抽聯名商品。

線上旅展期間，每周五下午1點限量開搶日韓機票，單程含稅999元。每周一至周四下午1點，天天推出3間星級飯店祭出破盤價，包括五星級「高雄寒軒大飯店」、「墾丁凱撒大飯店」與人氣飯店「捷絲旅台南虎山館」99元起。此外，每日中午12點還有機票、訂房、團旅、郵輪等商品5折券，以及90元饗食天堂餐券限量開搶。

搭上全民普發一萬政策熱潮，易遊網也規劃爆省萬元的「折扣放大區」，祭出最高現折萬元、第2人半價等優惠。歐洲線推薦「奧捷團旅10日」第2人現折萬元；「義大利當地跟團遊7日」走訪羅馬、威尼斯、佛羅倫斯、米蘭四大城市，每人含稅22,700元起，此次旅展更推出「買一送一」超殺優惠。

另有「關西團旅5天」走訪美山合掌村、京都清水寺、錦市場等人氣景點，搭乘星宇航空出發，第2人半價；「釜山團旅5天」升等一晚五星級飯店，安排人氣海雲台Blue Line Park海岸觀光列車、天空步道、紅白雙子燈塔與海景咖啡廳等行程，全程不進保肝與土產店，旅展價每人11,700元起。

想找便宜機票，易遊網集結超過15間航空公司的旅展優惠票價，可一站搜尋比價，票價最低下殺55折起，還可併用折扣碼最高再減1,000元。此外，還有多項隱藏好康，例如預訂中華航空機票，加碼抽「台北-美西」任一航點來回機票。

此外，易遊網再撒300萬折扣碼，單筆滿6,000元最高可再現折1,000元，享有折上加折的雙重疊加優惠。全站下單滿萬元，還可抽全球不限航點來回機票。