2025「蝦皮金選獎」登場！百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果
蝦皮購物昨日（10月31日）舉辦2025年「蝦皮金選獎」頒獎典禮，超過百位入圍賣家齊聚一堂，今年聚焦服務品質、業績成長與人氣賣場等面向進行評選，共頒發47個獎項，展現台灣中小企業在電商領域的多元發展。其中「十年同行成就獎」由「DiFF」、「GLASS貼膜達人」、「DT STORE」及「MorTer蝦館」等4間賣場獲得，代表其長期深耕電商的成果。蝦皮購物表示，感謝所有賣家過去十年來的支持，未來將持續與商家合作推出創新服務並提升消費體驗，共同推動台灣電商的蓬勃發展。
榮獲「十年同行成就獎」的「DT STORE快時尚美妝百貨」前身為高雄苓雅區經營數十年的佳麗美髮美容材料行，2015年加入蝦皮平台，賣場業績年均成長136%，成為實體商家轉型成功的代表之一。DT STORE總經理表示，從實體商家轉型電商的初衷，是希望讓全台消費者都能認識DT STORE，過去十年團隊運用蝦皮直播、廣告與短影音積極推廣品牌。他也提到經營電商品牌，每位顧客的回饋都相當珍貴，團隊自轉型初期便透過「蝦皮聊聊」即時回應需求並檢視每一則評價，目前賣場已累積超過百萬則五星好評。
榮獲「年度夥伴賞」的生活家居品牌「DESMOND岱思夢寢具」，也是蝦皮長期深度合作的夥伴之一。岱思夢總經理曾群祐在接手家族經營的寢具店後，觀察到愈來愈多消費者透過網路選購寢具，面臨實體店面客源逐漸流失的挑戰，為延續家族品牌，於2018年決定投入電商。他表示，初期曾面臨價格競爭，後來加入蝦皮商城，以品質與服務建立差異化定位，並透過更多行銷曝光版位提升品牌知名度。曾群祐認為，經營電商必須持續觀察市場變化，並善用各種資源調整策略。蝦皮近年持續因應趨勢推出新服務與工具，岱思夢也積極採用多元行銷方式，例如透過蝦皮聯盟行銷針對不同產品設定分潤，與KOL合作觸及更廣的客層，同時帶動賣場銷售。
蝦皮購物企業形象資深部長廖君凰表示，為支持更多賣家持續成長與轉型，蝦皮購物除了每年舉辦金選獎鼓勵賣家外，早在2015年開站時即成立「蝦皮大學」並提供中小賣家電商培訓資源，課程主題涵蓋直播短影音、廣告投放、營運管理等，培訓時數已累計超過30萬小時，參與人次更突破10萬。她強調，未來蝦皮將持續聆聽賣家需求，提供符合市場趨勢的平台服務，與賣家攜手因應挑戰，共同邁向下一個十年。
