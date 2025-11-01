滿萬送萬、住一晚送一晚 ！「普發現金」飯店優惠整理包

全民迎接普發萬元金，旅遊業者無限放大。以下5家飯店將普發現金在加值，或買萬送萬、或搭配旅展搶先祭出優惠，旅遊食宿可小省一筆。

●台北美福「萬萬 BOOK」饗宴登場

台北美福大飯店即日起至12月31日，推出「萬萬 BOOK」超值餐飲饗宴活動，集結館內米其林星級台菜「米香」、 經典粵菜「潮粵坊」、頂級義式「GMT」及日本料理「山」」四大大題餐廳，消費滿萬贈送價值最高6,680元的「波士頓龍蝦海鮮湯」兌換券，或提供最優惠約67折的萬元6人套餐或雙軌並行的超值方案，將萬元現金聰明放大。

●台北士林萬麗住一晚再送一晚

台北士林萬麗酒店11月1日起至12月30日祭出「現金放大術」住房與餐飲優惠，萬元現金瞬間放大成雙倍驚喜。凡預訂「萬元麗即享住房專案」專案雙人入住尊貴客房、即享萬麗軒中餐廳套餐兩客。此住房專案最大亮點為贈送「市景房住宿券」乙晚，等於住一晚送一晚。

●買萬送萬 國聯飯店普發金再放大

國聯飯店11月1日至12月30日推出買萬送萬、普發金放大禮遇專案，「國聯景觀套房一泊二食」買萬送萬，每房每晚包套原售價27,000元、優惠價一萬元，包括國聯景觀套房入住一晚、板石咖啡廳自助式早餐二客、冠軍牛肉麵二客，國聯景觀套房含早餐住宿券一張。餐飲則推出「米其林新入選北馥樓烤鴨四人餐」兩套一萬，包括北馥樓四人份烤鴨餐，原價兩套含稅12,276元、優惠價兩套含稅一萬元。

●宜蘭綠舞 住一晚再送一晚

宜蘭綠舞國際觀光飯店於線上旅展及11月7日至11月10日的「2025 ITF台北國際旅展」（台北南港展覽館4樓）祭出最低3.5折超值優惠，再限時加碼4大回饋。11月30日前持旅展券完成預訂、並於2026年1月31日前入住，入住豪華湖畔Villa即贈「玥房型住宿券」乙張；周一至周四入住再享下午茶或日式味噌小火鍋午餐等三選一；若安排三天兩夜，加贈午餐小火鍋，一次將普發金翻倍放大。此外，另有「泳池＋浴場遊園券」10張3,900元優惠。

●台中日月千禧 食宿全優惠

台中日月千禧酒店各餐廳自11月12日至12月31日祭出好康加碼，將年度最優惠的ITF線上旅展餐券促銷延至11月30日，饗樂全日餐廳平日自助百匯券約7.5折起，極炙牛排館午間品味套餐券約7.7折、晚間海陸饗宴套餐券約7.9折。

其中，24樓極炙牛排館萬元即享四人午或晚餐套餐，並加贈精選酒款一瓶。宵夜時段調酒師傾聽世界的聲音，以山、海、風、雲等自然的風貌為靈感，詮釋出呈現大地韻味的原創調酒，8款皆享買二送一。

