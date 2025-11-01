日無印良品「室內香氛噴霧」驗出細菌！緊急召回60萬瓶 台灣門市可退貨
日本無印良品母公司「良品計畫」日前宣布，因「室內香氛噴霧」系列部分商品在生產過程中，管理不當遭細菌汙染，主動召回約60萬件商品，雖然台灣並未引進，但也可受理退貨、退款。
根據良品計畫公告指出，這波召回是因製程中衛生管理出現漏洞，導致產品遭細菌污染，檢出的細菌屬日常生活環境中常見種類，正常使用情況下，健康受害的可能性極低，雖然目前尚未有顧客健康受害的案例，但為了保障消費者安全，決定預防性全面召回，受影響的商品總計約60萬瓶。
良品計畫表示，召回商品包括「木質、青草、桂花、柑橘、葡萄柚、綠意、含羞草、櫻花、柚子、檀香和烏樟」等11種香味，均為2024年9月以後上市的商品。
良品計畫提醒，若消費者持有以上回收商品，應立即停止使用，可透過網頁表單申請回收，或前往無印良品門市辦理回收，商品費用將全額退還。
對此，有網友在社群平台「Threads」分享退貨經驗，回應「我有致電到台灣的無印客服詢問，說可以到門市退貨，我也去門市證實可以退，分享給大家」，並說「不用收據就能退」。
