快訊

新竹男帶「牛肉堡」看電影…威秀影城拒售票 消保官說話了

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

日無印良品「室內香氛噴霧」驗出細菌！緊急召回60萬瓶 台灣門市可退貨

聯合新聞網／ 綜合報導
日本無印良品母公司「良品計畫」日前宣布，因「室內香氛噴霧」系列部分商品在生產過程中，管理不當遭細菌汙染，主動召回約60萬件商品。示意圖，路透
日本無印良品母公司「良品計畫」日前宣布，因「室內香氛噴霧」系列部分商品在生產過程中，管理不當遭細菌汙染，主動召回約60萬件商品。示意圖，路透

日本無印良品母公司「良品計畫」日前宣布，因「室內香氛噴霧」系列部分商品在生產過程中，管理不當遭細菌汙染，主動召回約60萬件商品，雖然台灣並未引進，但也可受理退貨、退款。

根據良品計畫公告指出，這波召回是因製程中衛生管理出現漏洞，導致產品遭細菌污染，檢出的細菌屬日常生活環境中常見種類，正常使用情況下，健康受害的可能性極低，雖然目前尚未有顧客健康受害的案例，但為了保障消費者安全，決定預防性全面召回，受影響的商品總計約60萬瓶。

良品計畫表示，召回商品包括「木質、青草、桂花、柑橘、葡萄柚、綠意、含羞草、櫻花、柚子、檀香和烏樟」等11種香味，均為2024年9月以後上市的商品。

良品計畫提醒，若消費者持有以上回收商品，應立即停止使用，可透過網頁表單申請回收，或前往無印良品門市辦理回收，商品費用將全額退還。

根據良品計畫公告指出，此次回收包括木質、青草、桂花、柑橘、葡萄柚、綠意、含羞草、櫻花、柚子、檀香和烏樟等11種香味，均為2024年9月以後上市的商品。圖/翻攝自良品計畫公告
根據良品計畫公告指出，此次回收包括木質、青草、桂花、柑橘、葡萄柚、綠意、含羞草、櫻花、柚子、檀香和烏樟等11種香味，均為2024年9月以後上市的商品。圖/翻攝自良品計畫公告

對此，有網友在社群平台「Threads」分享退貨經驗，回應「我有致電到台灣的無印客服詢問，說可以到門市退貨，我也去門市證實可以退，分享給大家」，並說「不用收據就能退」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

無印良品 日本

延伸閱讀

日本女高中生擠爆霞海城隍廟 全網笑翻：月老也有海外業務

回國前再喝一口！日本高松機場限定「烏龍麵高湯水龍頭」 旅客排隊朝聖

他住大阪一個月驚見日本人各種違規行徑 網反酸：還是贏台灣很多

無印良品「1收納神物」便宜又實用 眾人力推：常出國者必備

相關新聞

新竹男帶牛肉堡看電影…威秀影城拒售票 消保官：業者過當了

方姓男子前天晚間與友人到新竹大遠百威秀影城觀影時，友人攜帶漢堡王的牛肉堡欲購票，遭工作人員婉拒售票，方男質疑牛肉堡非油炸...

滿萬送萬、住一晚送一晚 ！「普發現金」飯店優惠整理包

全民迎接普發萬元金，旅遊業者無限放大。以下5家飯店將普發現金在加值，或買萬送萬、或搭配旅展搶先祭出優惠，旅遊食宿可小省一...

武陵農場2026櫻花季訂房3分鐘秒殺 粉紅浪漫將於明年2月登場

賞櫻勝地武陵農場今日上午8時30分開放2026年櫻花季訂房，再度上演「秒殺」盛況，僅僅短短三分鐘內，農場116間客房、共...

日無印良品「室內香氛噴霧」驗出細菌！緊急召回60萬瓶 台灣門市可退貨

日本無印良品母公司「良品計畫」日前宣布，因「室內香氛噴霧」系列部分商品在生產過程中，管理不當遭細菌汙染，主動召回約60萬件商品，雖然台灣並未引進，但也可受理退貨、退款。

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

迎接11月「全民普發一萬」登場，易遊網即日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，祭出全站3折優惠，加碼豪...

2025「蝦皮金選獎」登場！百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

蝦皮購物昨日（10月31日）舉辦2025年「蝦皮金選獎」頒獎典禮，超過百位入圍賣家齊聚一堂，今年聚焦服務品質、業績成長與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。