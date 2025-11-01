快訊

范姜到底看到什麼出軌證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

17分鐘影片！粿粿認了婚內出軌王子 痛哭道歉「跟邱先生有踰矩行為」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

花東推旅宿「1+1幸福專案」 在光復鄉消費加碼抽獎

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
花東推旅宿專案，2人2晚最低3800起。圖／觀光署提供
花東推旅宿專案，2人2晚最低3800起。圖／觀光署提供

歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手東區觀光圈 East of Taiwan 推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動，邀請旅人趁著秋冬好時節，再次走進花東，用腳步感受山海之間的溫暖人情，重新體驗這片土地的笑容與力量。

「1+1幸福專案」以跨旅館或跨民宿的兩晚優惠組合為主打，讓旅客能彈性選擇住宿，輕鬆規畫花東旅程。活動自11月1日起至明年2月28日止，推出兩種方案，旅館套裝兩人兩晚優惠價新台幣4999元，民宿套裝兩人兩晚優惠價新台幣3800元，立榮航空更加碼「出鏟回饋價」搭配住宿專案享台北-花蓮「雙人」來回機票3399元（12月底前，不分平假日）；有關各旅館適用日期與規範略有不同，旅客可於訂房前確認相關內容。若遇颱風、交通中斷等不可抗力因素，第二晚可於三個月內延期使用。

同步推出「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」抽獎活動。活動期間自今天至明年2月28日，凡於東區觀光圈 East of Taiwan 合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1000元可享雙倍中獎機會，每月有住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮。

此外，在光復鄉消費的旅客，更可參加加碼抽獎，有機會獲得iPhone 17與台糖住宿券各1名。活動最終再加碼的「鏟出幸福獎」將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆等大獎。

相關訊息可關注花東縱谷國家風景區管理處官網及Facebook粉絲專頁。活動網頁花東縱谷國家風景區管理處官網

住宿券 國家風景區

延伸閱讀

300億災後重建條例過了！ 徐榛蔚感謝朝野：讓光復鄉重生

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀 經費上限300億元

中科院：鷹隼專案測試中 AESA雷達為國造產品

「重機超人」黃國寶帶隊衝花蓮救災 挖泥降壩鏖戰月餘守護生命

相關新聞

武陵農場2026櫻花季訂房3分鐘秒殺 粉紅浪漫將於明年2月登場

賞櫻勝地武陵農場今日上午8時30分開放2026年櫻花季訂房，再度上演「秒殺」盛況，僅僅短短三分鐘內，農場116間客房、共...

花東推旅宿「1+1幸福專案」 在光復鄉消費加碼抽獎

歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管...

GD首登大巨蛋開唱！台北「金豬食堂」突又宣布包場 粉絲全嗨翻

韓國天王 G-DRAGON（GD，權志龍）本周末將在台北大巨蛋開唱，不少粉絲除衝到演唱會現場追星以外，也想知道「龍哥」還...

「全家」Fami!ce × minimore攜手打造「起司蛋糕霜淇淋」

看準冬季濃郁系甜點熱潮，全家便利商店以起司、巧克力兩大人氣風味齊發，推出雙主題新品「Fami!ce × minimore...

vivo X300系列影像王者登台！2億畫素蔡司鏡頭　新客指定通路預購「送長焦增距鏡」

vivo於台灣正式推出全新vivo X300極限旗艦系列，搭載蔡司2億畫素超清鏡頭，並支援外接2.35x長焦增距鏡，打造...

日本製表推新品！CASIO重返1980、SEIKO絕景上手 CITIZEN詠嘆古文學

手表除了是可以指示時間的工具，也因為延伸的風格美學、跨界聯名成為收藏因素。近日日系品牌包含SEIKO、CASIO、CIT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。