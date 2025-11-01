花東推旅宿「1+1幸福專案」 在光復鄉消費加碼抽獎

歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手東區觀光圈 East of Taiwan 推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動，邀請旅人趁著秋冬好時節，再次走進花東，用腳步感受山海之間的溫暖人情，重新體驗這片土地的笑容與力量。

「1+1幸福專案」以跨旅館或跨民宿的兩晚優惠組合為主打，讓旅客能彈性選擇住宿，輕鬆規畫花東旅程。活動自11月1日起至明年2月28日止，推出兩種方案，旅館套裝兩人兩晚優惠價新台幣4999元，民宿套裝兩人兩晚優惠價新台幣3800元，立榮航空更加碼「出鏟回饋價」搭配住宿專案享台北-花蓮「雙人」來回機票3399元（12月底前，不分平假日）；有關各旅館適用日期與規範略有不同，旅客可於訂房前確認相關內容。若遇颱風、交通中斷等不可抗力因素，第二晚可於三個月內延期使用。

同步推出「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」抽獎活動。活動期間自今天至明年2月28日，凡於東區觀光圈 East of Taiwan 合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1000元可享雙倍中獎機會，每月有住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮。

此外，在光復鄉消費的旅客，更可參加加碼抽獎，有機會獲得iPhone 17與台糖住宿券各1名。活動最終再加碼的「鏟出幸福獎」將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆等大獎。

相關訊息可關注花東縱谷國家風景區管理處官網及Facebook粉絲專頁。活動網頁、花東縱谷國家風景區管理處官網。