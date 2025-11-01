武陵農場2026櫻花季訂房3分鐘秒殺 粉紅浪漫將於明年2月登場

賞櫻勝地武陵農場今日上午8時30分開放2026年櫻花季訂房，再度上演「秒殺」盛況，僅僅短短三分鐘內，農場116間客房、共計1972個房間數全數被搶訂一空，訂房熱度堪比熱門演唱會搶票，顯示台灣民眾把握只有17天的熱衷櫻花花海盛事，對高山賞櫻的熱愛程度絲毫不減。

武陵農場表示，「武陵農場櫻花季」將於2026年2月13日至3月1日盛大舉行，為期17天，屆時農場內將再現「粉櫻滿谷、雲霧繚繞」的夢幻景致，尤其是粉嫩櫻花倒映在清澈溪水間的美景，讓武陵農場穩坐全台最夢幻高山賞櫻勝地寶座，果然一早開放訂房後，只花了三分鐘，就全部被預訂一空。

武陵農場並指出，櫻花季期間將配合交管措施實施每日入園總量管制，以確保遊客賞花品質與交通安全，呼籲已成功訂房的旅客需於三日內完成匯款，逾期未完成者將釋出房間，讓其他旅客有機會遞補；針對未能成功訂房的旅客，農場還提供了多元賞櫻方案，包括12月1日上午8點將開放露營區線上訂位，農場每日提供木屋37棟及營位210個，讓遊客體驗高山露營賞櫻的獨特樂趣。

此外，建議不定時上線查詢訂房系統，等待候補機會，仍有機會因其他旅客退訂而釋出房間；且可選擇入住大梨山地區飯店或周邊民宿，翌日搭乘豐原客運賞櫻專車進場賞花。另建議搭乘大眾交通工具安排一日遊，既輕鬆又環保。團體旅遊預計於11月10日上午9時起開放旅行業網路登記預約。