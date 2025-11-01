GD首登大巨蛋開唱！台北「金豬食堂」突又宣布包場 粉絲全嗨翻

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
GD今年7月來台開唱時，便選在「金豬食堂」台北分店慶功。圖/摘自金豬食堂FB
韓國天王 G-DRAGON（GD，權志龍）本周末將在台北大巨蛋開唱，不少粉絲除衝到演唱會現場追星以外，也想知道「龍哥」還會去哪裡？由於上次GD來台開唱時，曾包下台北的韓式燒肉餐廳「金食堂」舉辦慶功宴，稍早「金豬食堂」台北分店突然宣布包場「11/2、11/3兩天全時段不對外開放」，立刻又引發外界聯想，不少粉絲熱議留言「難道GD又包下來了！」。

G-DRAGON將於11月1日、2日登上台北大巨蛋開唱，這是GD今年第二度來台，回顧今年7月時，GD曾在小巨蛋連開3場《Übermensch》演唱會，結束後就現身許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店慶功，當時現場聚集上千位粉絲守候，只為一睹巨星風采，店家也準備印有雛菊圖案的簽名板供GD簽名，如今還掛在店內當「鎮店之寶」。

而稍早金豬食堂包場貼文一出，粉絲也紛紛留言，「現在應徵店員還來得及嗎？」、「羨慕先前已訂到位的顧客」、「這兩天肯定門前又要擠到水洩不通了」；但也有粉絲笑問「志龍呀不考慮吃台灣其他食物嗎？」。

