「全家」Fami!ce × minimore攜手打造「起司蛋糕霜淇淋」

看準冬季濃郁系甜點熱潮，全家便利商店以起司、巧克力兩大人氣風味齊發，推出雙主題新品「Fami!ce × minimore起司季」與「巧遇可可盛宴」，網羅霜淇淋、烘焙甜點、SOHOT炎選現烤點心到進口巧克力與創意零食。起司季由Fami!ce霜淇淋與minimore甜點兩大明星品牌領軍，自11月5日起推出全新口味「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」，更可用10元銅板價加購15公分大的「minimore起司巧克湯匙餅乾」，鹹甜滋味大滿足！

「全家」Fami!ce持續以創新口味與跨界合作引領潮流，現更與minimore甜點強強聯手，將於11月5日起推出首波濃郁系新品「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」與「minimore起司巧克湯匙餅乾」，並攜手褲褲兔打造限定造型包裝，推出專屬霜淇淋紙杯與餅乾紙套，以溫暖奶黃色為主調，搭配褲褲兔的俏皮表情，吸睛又可愛，將再掀社群曬圖打卡風潮。

「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」嚴選紐西蘭起司粉製成，散發濃郁乳酪與奶香，綿密滑順的霜感伴隨微酸甜韻在舌尖化開，尾韻細緻不膩；搭配創意與美味兼具的「minimore起司巧克湯匙餅乾」，以帕瑪森起司入料烘烤成香脆餅乾，湯匙勺面更裹上一層香濃巧克力，鹹甜交織、層次豐富。11月5日至12月4日凡購買Fami!ce霜淇淋任一口味，加價10元即可獲得15公分大的「minimore起司巧克湯匙餅乾」乙支，售完為止；11月5日至11月7日限時3天，「全家」APP「隨買跨店取」再推Fami!ce霜淇淋5支188元優惠。

冬季是巧克力最迷人的時刻，「全家」以「巧遇可可盛宴」為題，集結匠土司、SOHOT炎選現烤點心、進口巧克力、餅乾等多款新品。首推匠土司「醇可可生土司」，選用頂級可可粉揉製，柔軟Q彈中散發淡淡苦甜香氣，售價35元；SOHOT炎選現烤點心最新力作「巧克力甜甜圈」，外皮酥脆、內裡鬆軟蓬鬆，售價39元，更可搭配指定飲品享49元或59元餐促優惠。

同時「全家」打造冬季限定「巧遇可可盛宴」主題端架，集結近百款話題巧克力與創意零食，11月25日前同步推出「巧克力抽抽樂」活動，購買指定巧克力任2件，即可抽出「第二件0元」、或享任二件66折、79折、88折等驚喜優惠。話題夯品推薦「杜拜瘋開心果夾心牛奶巧克力」，以杜拜巧克力為靈感，融合土耳其開心果與卡達耶夫餅絲；「奇異果片夾餡牛奶巧克力」清爽果香與牛奶巧克力絲滑結合；可愛系代表則有「小熊造型軟糖夾餡牛奶巧克力」。創意零食推薦「乖乖玉米脆條—屏東檸檬巧克力」，結合屏東檸檬與內埔可可豆，香氣獨特；日本大廠Tohato東鳩「可可焦糖風味玉米點心」酥脆輕盈；「金牛角噴霧醇黑可可」則以特殊噴霧技術打造薄層包覆，輕盈不甜膩。