vivo X300系列影像王者登台！2億畫素蔡司鏡頭　新客指定通路預購「送長焦增距鏡」

vivo於台灣正式推出全新vivo X300極限旗艦系列，搭載蔡司2億畫素超清鏡頭，並支援外接2.35x長焦增距鏡，打造前所未有光學影像實力，成為「演唱會神機」新指標；搭載聯發科技天璣9500處理器，將強勁效能與頂級影像推向巔峰。vivo X300系列並首度於海外市場搭載全新OriginOS 6，以更直覺、智慧的操作體驗結合極致影像科技，徹底展現vivo在影像與系統上的雙重突破。

vivo X300 Pro搭載6.78吋平面螢幕、蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭與HPB訂製感光元件，結合浮動潛望鏡組設計，讓拍攝不再受限於距離與光線，並具備CIPA 5.5單眼級防手震；支援4K 60fps電影人像錄影與4K 120fps防手震錄影。vivo X300搭載6.31吋螢幕、2億畫素蔡司主鏡頭，獨家5,000萬APO超級長焦鏡頭與蔡司5,000萬超清前鏡頭，結合CIPA 4.5級專業級防手震，以精巧尺寸凝鍊Pro級配置。

X300系列支援「攝錄同步」技術，在錄影時同時拍照，依然保持旗艦級畫質。不同於市面上以截圖取代拍照的方案，vivo透過雙影像晶片同步運算，確保每一幀都是完整成像，即使是高速運動、遠距場景，也能一鍵記錄清晰動人瞬間。

另有全新AI風景大師，運用AIGC生成技術，突破天候與光線限制，讓拍攝不再受時空束縛，無論是將晨曦瞬換為夜幕或將烏雲化作晴空，都能一鍵完成，還可自由套用油彩、動漫等創意風格，為影像注入藝術張力與可玩性。

由vivo與蔡司聯合研發的增距鏡，不僅覆蓋長焦增距與舞台模式，更支援風光、運動抓拍、人像、專業與人文模式。無論是球場上的決勝瞬間或是遙遠天際的自然細節，vivo X300系列皆能以億級清晰度忠實記錄，讓使用者不論遠觀、近賞或捕捉動態，都能「遠超所見」，讓行動裝置跨入專業光學領域。

vivo全新作業系統OriginOS 6提供多項實用功能，「原子島」可即時辨識複製文字內容，並主動提供對應操作建議，如快速撥號、開啟地圖等；全新「一碰傳」功能實現Android與iOS之間的一觸即傳，影像、影片或檔案皆能秒速分享。vivo辦公套件則讓手機與電腦的界線徹底消融，支援Windows與Mac雙系統間的鏡像投影與檔案傳輸，從工作到生活皆能流暢切換。

vivo X300 Pro推出16GB RAM＋512GB ROM版本，共有沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑4色，建議售價37,990元；X300推出12GB RAM＋256GB ROM版本，共有晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉4色，建議售價30,990元。

即日起至11月9日於vivo全台官方體驗店及官方商城預購vivo X300系列，即可享原廠保固延長與螢幕意外保固等限時優惠；新加入的V粉（不包含舊換新）活動期間於官方體驗店預購vivo X300系列，即可獲得vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝組。vivo官方體驗店另加碼祭出舊換新回饋。

針對指定通路vivo祭出「五大洲奢旅追星三重加碼抽」，於指定時間完成登錄，即有機會獲得巨星演唱會門票、世界五大洲奢華雙人旅遊、vivo X300 Pro全能攝影師套裝。