日本製表推新品！CASIO重返1980、SEIKO絕景上手 CITIZEN詠嘆古文學

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CITIZEN Iconic Nature Collection系列（AQ4100-22L）腕表，11萬3,000元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Iconic Nature Collection系列（AQ4100-22L）腕表，11萬3,000元。圖／CITIZEN提供

手表除了是可以指示時間的工具，也因為延伸的風格美學、跨界聯名成為收藏因素。近日日系品牌包含SEIKO、CASIO、CITIZEN相繼推出新品，各自聚焦在懷舊科幻電影、自然絕景與日式美學，展現日式時計的多元姿態。

曾在1965年發表首只潛水表的SEIKO近日發表Prospex系列的「自然奇景」主題亞洲限定款，將澳洲的粉紅湖、印尼的爪哇火山的藍色火焰以及馬爾地夫的綠色潮境轉譯為表款面盤色彩，鮮豔奪目之外皆使用品牌自製6R35機械機芯，表款並具備200米防水性能與45毫米尺寸，將造物主的自然絕景、隨身上手。

卡西歐（CASIO）則與1980年代經典科幻電影《回到未來》（Back to the Future）聯名，由品牌與UP&E環球產品與體驗事業部共同開發，CA-500WEBF表款擁有1980、1990年代蔚為流行的按鍵式設計，並將電影中時光機尾燈與Outatime車牌融入以CA-500為基礎的表款細節中；同時封閉式後底蓋更刻有象徵時光機運作核心的假想裝置圖案，包裝盒更模仿了1990年代的VHS錄影帶盒，帶來鮮明的懷舊與時代感。

過往常以「衛星對時和電波時計」聞名的CITIZEN，近年逐漸開發高單價表款，並以富有日本情懷的元素加入手表設計。Iconic Nature Collection系列四只表款則是以日本古典散文名著、由平安時代（西元794至1185年）才女作家清少納言的《枕草子》為靈感，由於書中記錄了作家對四季、宮廷生活的詠嘆，細緻、慢活的生活品味更對後世的美學帶來重要啟迪。

CITIZEN於是以「春韶」、「夏瀾」、「秋燁」與「冬曉」為主題，並分別選用日本傳統和紙土佐和紙中的雲龍紙、藍染土佐和紙、加以金箔描繪的黑色土佐和紙，以及砂子蒔繪的和紙於手表面盤中，搭配Cal.A060以光動能驅動的高精準萬年曆機芯，不僅實踐年誤差正負5秒的精準度，並具備針撞擊偵測系統；同時表冠、面盤與底蓋中都有著CITIZEN的「鷹標」，在四季流轉中寄情於光陰，四只皆為CITIZEN高單價表款，除皆為通路限定，並預計將在2025年11月中下旬上市。

CITIZEN以日本文學經典《枕草子》為靈感，結合「土佐和紙」面盤，呈現雅致情懷。圖／CITIZEN提供
CITIZEN以日本文學經典《枕草子》為靈感，結合「土佐和紙」面盤，呈現雅致情懷。圖／CITIZEN提供
綠色漸層面的SEIKO Prospex潛水表，呈現馬爾地夫的悠閒與度假浪漫。圖／SEIKO提供
綠色漸層面的SEIKO Prospex潛水表，呈現馬爾地夫的悠閒與度假浪漫。圖／SEIKO提供
CASIO「回到未來」（Back to the future）聯名款CA-500WEBF腕表，4,000元。圖／CASIO提供
CASIO「回到未來」（Back to the future）聯名款CA-500WEBF腕表，4,000元。圖／CASIO提供
CA-500WEBF使用了VHS錄影帶造型的表盒，洋溢著懷舊的時代感。圖／CASIO提供
CA-500WEBF使用了VHS錄影帶造型的表盒，洋溢著懷舊的時代感。圖／CASIO提供
SEIKO發表了Prospex全新亞洲限定款，三款型號由左至右分別為SPB539J1、SPB541J1、SPB543J1，皆從大自然的火山、湖泊得到啟發。圖／SEIKO提供
SEIKO發表了Prospex全新亞洲限定款，三款型號由左至右分別為SPB539J1、SPB541J1、SPB543J1，皆從大自然的火山、湖泊得到啟發。圖／SEIKO提供
CASIO與UP&E環球產品與體驗事業部共同開發出懷舊的主題表款，重現電影40年前的熱賣經典。圖／CASIO提供
CASIO與UP&E環球產品與體驗事業部共同開發出懷舊的主題表款，重現電影40年前的熱賣經典。圖／CASIO提供

日本 電影 品牌

