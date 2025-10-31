蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱 國泰世華卡友享優先購票

國泰世華銀行秉持支持文化創新與藝文發展的精神，持續贊助多場經典音樂盛事，致力提供優質的金融服務並提升客戶體驗。繼今年贊助華語流行音樂天后蔡依林全新專輯及聽歌會後，國泰世華31日宣布冠名贊助《國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》，攜手蔡依林攻進大巨蛋，邀請粉絲一同追尋「PLEASURE」的無限可能。國泰世華CUBE信用卡卡友可提前一日，在11月22日(六)上午10:00起至 KKTIX網站優先購票，而一般購票將於11月23日(日)中午12:00全面開賣。

蔡依林自出道以來，不僅以令人驚豔的唱跳功力感染華語樂壇，亦透過暢銷歌曲如《玫瑰少年》、《怪美的》、《甜秘密》、《不一樣又怎樣》等歌曲，引領聽眾反思社會現象，並入圍超過15次金曲獎。國泰世華長年支持藝文產業發展，受蔡依林不斷突破自我的精神感動，全面贊助《PLEASURE》系列相關活動，包含專輯發行、搶聽會、簽唱會以及演唱會，透過完整音樂旅程的合作，和蔡依林一起傳達正向能量，也創下金融業跨界贊助藝文活動的重要里程碑。

《國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》將於12月30日、12月31日、2026年1月1日在臺北大巨蛋登場，以PLEASURE愉悅之名帶領觀眾一同穿越蔡依林出道至今的奇幻旅程。國泰世華更將於演唱會現場打造主題派對專區，邀請歌迷一同沉浸在視覺與聽覺交織的歡愉氛圍中，相關消息預計於11月中在國泰世華官網公告，邀請歌迷一起將「慾望」昇華帶來「愉悅」的能量，與JOLIN共創難忘夜晚。

蔡依林的音樂歷程，如同國泰世華CUBE「為可能竭盡所能」的品牌理念，勇於突破、關懷社會。國泰世華秉持以客戶為核心的理念，不僅推出專業、便利與多元的金融服務，更投入多樣藝文和公益行動，攜手社會各界，由生活的方方面面，陪伴民眾邁向永續。未來國泰世華將持續支持台灣藝文發展，並提供客戶包含優先購票、專屬沉浸式體驗或獨家優惠等限定權益，盼能成為大眾生活中的最佳金融夥伴。