快訊

CINDY CHAO《時光築藝》年度珠寶展首攜手游文富 今起富邦美術館登場

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
展場內部為藝術家游文富作品「微光」與趙心綺珠寶物述作品互相映襯。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
展場內部為藝術家游文富作品「微光」與趙心綺珠寶物述作品互相映襯。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

珠寶藝術家趙心綺創立的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel ，將自即日起至11月9日止於富邦美術館附屬商業棟舉辦2025年度藝術珠寶展《時光築藝》（Sculpting Time）。此次展出為品牌成立20年來首度與當代裝置藝術家游文富跨界合作，探索光與材質的無限可能。展覽將於11月7日結束貴賓鑑賞日後，於8日及9日開放公眾參觀，可透過官方網站預約。

「這不只是一場珠寶展覽，」趙心綺說，「而是一場以光、材質與時間共同譜寫的對話。」兩位藝術家耗時一年，以竹與寶石、羽毛與光影，共同探索一個核心命題：如何以最堅硬的材質，雕琢出最柔軟的生命詩意。為此次展覽，游文富共使用近十萬支竹籤，與團隊手工構築出饒富生命力的雕塑場景，並以「自然的知覺」靈感，特別創作戶外作品「陽光」、位於廊道轉換入口與展間的「彩光」、以及與珠寶藝術作品相互映照的「微光」三件竹藝裝置。

趙心綺表示，她是在富邦藝術基金會舉辦的粉樂町當代藝術展上，透過游文富結合公園地景打造的戶外竹藝創作，而認識這位藝術家的。曾於空軍服役的游文富出身南投竹山，他的作品經常可見「羽毛」和「竹」的大量運用，分別象徵夢想與家；這無疑與趙心綺的作品在材質與心境兩個層次上映照出獨特的鑑賞趣味。

隨著三件竹藝作品的漸層色調引導進入展間，三座環狀竹枝裝置間可見星羅其間的珠寶，形塑宏觀與微觀藝術的巧妙對照。展覽以一系列羽毛胸針作為開場，透過輕若鴻毛的珠寶設計對比與游文富作品中竹子的堅韌，點明展覽主題。趙心綺最新的羽毛胸針，羽軸以近乎180度的立體旋轉，挑戰鈦金屬工藝的最高難度，每一根羽絨都蓬鬆而飽滿。一款粉色羽毛胸針以金黃漸變到白、到粉的絕美變化，刻畫第一道陽光灑落的意象；另一款以藍綠黃白共20多色階寶石勾勒的漸變色調羽毛，如以寶石作畫，讓人想起莫內印象派的豐富光影，也是她個人近期最滿意的配色之作。

本次展覽首度全球曝光今年度兩件Black Label Masterpieces 大師系列作品：「落地生根胸針」與「編織胸針」。以高級訂製服為靈感的「編織胸針」耗時三年創作，以百個獨立組件打造46條緞帶層疊交錯的立體結構，創造出宛如真實織物般柔軟會隨身體行動而活動的珍貴布料，邊緣更精心收邊，配色大膽以漸層的藍寶石襯托25克拉祖母綠切割深彩橘棕鑽，亦是趙心綺自認最不容錯過的展品之一。

「落地生根胸針」刻畫葉片離枝落地、葉緣長出新的生命的豐沛自然力量。從側身角度可見穿透空隙，多層次立體結構和白綠雙色寶石的層次排列，刻畫迭代新生的層次變化，彷彿一片會呼吸的葉。她更精選溫潤透光的拋光牛角作為葉脈，採用精密的榫卯結構結合鈦金屬鑲座，葉緣點綴微微靈動的水滴蛋形切割祖母綠作為新芽。

在去年20週年回顧展上曾亮相的第一件四季系列作品「冬季黑白樹枝套鍊與手環」，也啟發了趙心綺諸多的新作以更自由的手法重新詮釋黑白樹枝的經典設計；多款新作可見近年她醉心於嘗試新材質，有通透溫潤的牛角、有高精密陶瓷、也有光化琺瑯、亦有紋理獨一無二的天然紫檀木，各自質地色調皆有意趣；羽毛作品更往往巧妙運用電鍍鈦金屬形成的豐富色調與寶石組合出獨特的流光溢彩。除了色調上的揮灑更為大膽，此次展覽上也特地展出兩件以楓葉為主題的新作，預告了下個階段的創作方向。

●時光築藝

CINDY CHAO The Art Jewel 2025年度藝術珠寶展

貴賓鑑賞日：2025年11月1至7日

公眾日：2025年11月8至9日（需預約）

時間：上午11點至晚間5點

地點：富邦美術館附屬商業棟（台北市信義區松勇路3號）

預約公眾日觀展 點這

藝術家游文富與其作品「陽光」。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
四季系列樹枝胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao於「時光築藝」展現場。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
展場內部為藝術家游文富作品「微光」與趙心綺珠寶物述作品互相映襯。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 2025年度藝術珠寶展《時光築藝》，將自即日起至11 月9 日止於富邦美術館附屬商業棟舉辦。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
四季系列楓葉胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO藝術珠寶典藏館亦同步展出游文富作品「竹語（羽）」。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel 2025年度藝術珠寶展《時光築藝》攜手藝術家游文富，於富邦美術館附屬商業棟外側打造竹藝作品「陽光」。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列羽毛胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
二十周年系列羽毛胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家Cindy Chao於「時光築藝」展現場。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（必放）2025 Black Label Masterpiece II大師系列落地生根胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
四季系列樹枝胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
藝術家游文富為CINDY CHAO The Art Jewel 2025年度藝術珠寶展《時光築藝》打造的竹藝作品「彩光」。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（必放）2025 Black Label Masterpiece V大師系列編織胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
