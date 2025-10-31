台灣茶飄香巴黎巧克力沙龍 5大品牌以「台茶八千」共譜島嶼新風味

被譽為全球最具代表性的巧克力盛會「巴黎巧克力沙龍（Salon du Chocolat Paris）2025」於巴黎Porte de Versailles展覽中心登場，集結來自五大洲超過250個品牌與頂尖甜點師、可可產區代表與設計品牌。這次國內五大品牌——「COFE」、「MANO MANO」、「莊記茶業」、「福茶苑」、「土生土長」攜手，以「從島嶼到世界」為核心精神，首度以整合概念「台茶八千」亮相，串聯茶業技術、創新甜點與科技應用，讓世界看見台灣茶文化的多重光譜。

「台茶八千」名稱取自台灣八大代表茶系——碧螺春、包種、高山、凍頂烏龍、鐵觀音、東方美人、紅烏龍、紅玉紅茶——象徵島嶼的多樣地貌與風味層次，也展現台灣茶從低發酵清香到重焙豐潤的完整光譜。這次展覽不只是一場產品展演，更是一場「以科技為筆、以風味為語」的文化實驗，讓茶從傳統沖泡儀式，走向更開放的創意設計舞台。

「土生土長」帶來以「六千目研磨技術」製成的極細茶粉系列，展現從「葉」到「粉」的科技突破；「COFE」以台灣茶葉與台灣可可脂融合，創造世界第一款純素「茶風味白巧克力」，以茶香講述台灣食藝創作力；「MANO MANO」則以馬卡龍與費南雪，詮釋「茶 × 果 × 巧克力」風味，並為巴黎展場獨家訂製「可可豆造型馬卡龍」，以甜點傳達台灣土地記憶。

來自南投魚池的「莊記茶業」與新北坪林的「福茶苑」，分別代表傳統與現代兩個面向——以手工技藝詮釋紅玉紅茶的厚實氣韻，以及透過科學化製程演繹包種茶的清香骨架，讓參觀者在香氣交錯間，感受台灣茶百年工藝的延續。

「台茶八千」不僅是一個展覽主題，更是一場以工藝驅動的文化實驗。現場除展示品牌產品外，還設有台灣冷泡茶品飲體驗，觀眾可現場品嚐以不同茶系冷泡而成的香氣層次，體驗茶葉在低溫浸泡下展現出的風味。

展區亦陳列多款由台灣特色茶、六千目茶粉、法式常溫甜點與茶巧克ChaChoco，透過不同專業的集結展出，將「台灣茶」自傳統沖泡的儀式，延伸為一種能被品嚐、被觸碰、被感受的文化體驗，也讓世界以全新角度，細細品味台灣茶的未來想像。