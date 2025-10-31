觀光署鼓勵轉機客入境 11月1日起推停留即可獲得600元機場消費券

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為促進桃園國際機場轉機旅客入境體驗臺灣之美，交通部觀光署自11月1日起推出「轉機入境・好禮等你！」(Enter Taiwan, Enjoy a Gift!)活動，凡持非中華民國（臺灣）護照、經桃園國際機場轉機並於轉機時間入境臺灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值新臺幣600元的機場消費券，讓轉機旅客在短暫的停留中，感受臺灣的熱情與便利。

活動自2025年11月1日中午12時起開放線上登錄，至2026年10月31日止辦理，特別針對轉機入境旅客，希望透過實質的誘因，鼓勵國際旅客利用轉機時間走進航廈、探索機場的特色商店及台灣美食，進而提升臺灣的國際能見度，並吸引力轉機旅客再訪臺灣。

活動參加方式相當簡便，旅客於活動網站登錄基本資料，抵達桃園國際機場入境後，持護照及次段國際航班登機證，至交通部觀光署桃園機場旅客服務中心（第1航廈或第2航廈），即可領取一份價值新臺幣600元之機場消費券。消費券可於桃園國際機場內之合作商家使用，範圍涵蓋餐飲、免稅店、紀念品店及其他零售服務等。合作廠商名單亦公布於活動網站，方便旅客查詢。

臺灣的地理位置具備亞洲中轉樞紐優勢，各家航空公司紛紛看好並增加來臺航線與航班。特別是外籍航空公司，包含像是阿聯酋航空杜拜-台北直飛航線114年8月起增為每天2班，以及阿提哈德航空自同年9月8日起開航阿布達比-台北直飛航線，吸引來自中東、歐洲等地的旅客，透過台北轉機前往其他目的地，此將有助提升臺灣在國際航空網絡中的轉運地位。

桃園國際機場是臺灣重要的國際門戶，轉機旅客量大。觀光署期盼藉由本次發放機場消費券活動，吸引更多國際旅客利用轉機時間入境體驗臺灣的美食與文化、機場的設施與服務，並藉此促進機場商家活絡發展，推動觀光經濟多元成長。觀光署未來將持續與桃園機場公司、航空公司等合作，推出更多轉機旅客入境優惠與行銷措施，鼓勵國際旅客停留探索臺灣，進一步提升來臺人次與觀光消費，深化旅客對臺灣的好感，打造臺灣「熱情、便利、好玩的國際中轉樞紐」形象，並從「轉機地」轉變為「旅遊目的地」。

此外，中華航空鳳凰城航線將於12月3日啟航，凡於2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙與經濟艙各一位獲得LinkBuds Fit真無線降噪耳機。另首航當天搭乘台北飛往鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈高解析音質降噪耳機。戴上耳機隨心切換降噪與環境音效模式，無論是沉浸音樂還是感受機艙氛圍，都能享受不被打擾的專屬時光。ITF台北國際旅展即將在11月7日登場，購買華航直飛鳳凰城機票最低只要19,440 起（未稅）。

