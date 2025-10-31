快訊

蔡依林跨年連3天唱進大巨蛋 國泰世華CUBE信用卡友享提前1天優先購票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026 CUBE信用卡獨享優先購票權益。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026 CUBE信用卡獨享優先購票權益。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行秉持支持文化創新與藝文發展的精神，持續贊助多場音樂盛事，致力提供優質金融服務並提升客戶體驗。繼今年贊助蔡依林全新專輯與聽歌會後，國泰世華再宣布冠名贊助《國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026》，攜手蔡依林前進台北大巨蛋，邀請歌迷一同探索「PLEASURE」的無限可能。

演唱會將於2025年12月30日、12月31日及2026年1月1日舉行。國泰世華CUBE信用卡卡友可於11月22日上午10:00起至KKTIX網站優先購票，一般購票則於11月23日中午12:00全面開賣。

蔡依林以令人驚豔的唱跳功力與音樂創新能量引領華語樂壇，透過《玫瑰少年》、《怪美的》、《甜秘密》、《不一樣又怎樣》等作品引發社會共鳴，並入圍超過15次金曲獎。國泰世華表示，深受蔡依林不斷突破自我的精神感動，全面贊助《PLEASURE》系列活動，從專輯發行、搶聽會、簽唱會到演唱會，攜手傳遞正向能量，樹立金融業跨界贊助藝文的重要里程碑。

此外，國泰世華將於演唱會現場打造主題派對專區，讓觀眾沉浸於視覺與聽覺交織的愉悅氛圍。相關活動資訊預計於11月中於國泰世華官網公布，邀請歌迷與JOLIN共創難忘夜晚。

國泰世華指出，蔡依林的音樂歷程與CUBE品牌精神「為可能竭盡所能」相契合，象徵勇於突破、關懷社會。未來國泰世華將持續推動藝文贊助與公益行動，並提供客戶包含優先購票、沉浸式體驗及專屬優惠等限定權益，成為大眾生活中的最佳金融夥伴。

