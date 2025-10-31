快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

備戰網購雙11 聯邦銀行祭出百萬回饋金、最高享19%回饋

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

一年一度的「雙11網購盛典」即將開跑，國內外各大電商平台紛紛祭出最強優惠搶客。看準民眾網購重視CP值、物流速度與高額回饋，聯邦銀行攜手五大人氣網購平台-momo購物網、蝦皮購物、PChome線上購物、淘寶及酷澎，豪撒百萬回饋金，並祭出指定電商平台刷聯邦卡最高19%回饋，搶攻年終消費旺季。

為回饋卡友迎戰雙11，聯邦銀行自11月1日至11月11日舉辦「百萬大回饋」活動，凡於五大網購平台使用聯邦信用卡單筆消費滿2,000元並完成登錄，即可享最高5%刷卡金回饋！同時，聰明搭配聯邦卡11月多重加碼優惠，還可讓優惠再升級，包括於LINE購物消費符合資格，可享最高5%LINE POINTS加碼回饋；於momo購物網或蝦皮購物消費達指定門檻並完成登錄，參加「天天聯邦日」活動再享最高8%回饋。

不僅如此，凡以聯邦LINE Bank聯名卡消費，還能再享4%卡片原始回饋，優惠層層疊加最高回饋可達19%，聯邦卡友把握雙11期間消費，就能一次賺好賺滿！

準備在雙11大買特買的卡友也別擔心，聯邦銀行表示，將針對高額消費族群特別提供專屬分期回饋優惠，雙11檔期在momo購物網、蝦皮購物、PChome等指定電商平台使用聯邦銀行信用卡分期累積滿 11,111 元並完成登錄，即可享最高10%刷卡金回饋；若分期金額達25,000 元，更享最高12%回饋，同時亦可搭配分期0利率方案，讓購物無負擔、回饋輕鬆入袋。

除了國內各大網購平台，聯邦卡友在跨境購物同樣享有滿滿回饋。即日起至11月11日，於淘寶、酷澎兩大跨境電商平台刷聯邦卡，亦享雙11活動專屬優惠；在淘寶使用聯邦 Visa 信用卡領券，單筆消費滿1,800元現折180元，滿5,800元現折600元，海外購物現省超有感；酷澎於11 月期間使用聯邦卡刷卡分期，不僅享有分期0利率優惠，還可獲得最高10%刷卡金回饋。

聯邦銀行表示，於此兩大跨境平台進行一次付清交易並使用聯邦LINE Bank聯名卡付款，最高再享5.5%獨家回饋，還可搭配「百萬大回饋」活動及多重優惠方案，讓卡友買得更聰明、賺得更豐富！

平台 消費 網購

延伸閱讀

淘寶、拼多多恐遭下架？卓揆鬆口將要求「限期落地」 陸委會證實了

陸跨境電商平台「限期落地」 淘寶：2018年已依法落地

日經指數創新高！聯邦投信看好日本資產 11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」

淘寶拼多多被禁？龔明鑫：跨部會討論中資跨境電商落地方案

相關新聞

黃仁勳「炸雞宴」會三星、現代會長 「AI夥伴之夜」南韓掀暴動

韓國「炸雞啤酒高峰會」掀話題！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間現身首爾江南三成洞的「Kkanbu Chicke...

Simone Rocha X Crocs第四波聯名款殺到！實體、網路同步開賣

愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha過往以兼具前衛夢幻的個性感知名，尤其包含蕾絲、珍珠、蝴蝶結更是Simone Ro...

與過去的自己暖心重聚 Prada發表2025 Holiday系列形象廣告

每到年終季末，回家的念頭總浮現在旅人心上。Prada 2025 Holiday系列近日發表全新形象廣告「冬季故事」（A ...

賀！半島旗下12家酒店全入列「米其林星鑰」 倫敦一舉摘三星

2025年米其林星鑰酒店榜單於日前公布，半島酒店集團旗下12家酒店全數入選，半島酒店表示，這份榮譽再次印證了半島酒店在全...

蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味 網友驚訝：就覺得不像

華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。有網友在Threads分享「冷知識」，蚵仔煎洋芋片其實並非...

破天荒！好市多迎戰雙11推「早鳥日」 黑鑽卡提前一天買、享兩次折扣

政府普發一萬元現金政策即將上路，全台零售通路掀起一波「搶萬元消費潮」。好市多（Costco）今年雙11端出「史上最強優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。