備戰網購雙11 聯邦銀行祭出百萬回饋金、最高享19%回饋

一年一度的「雙11網購盛典」即將開跑，國內外各大電商平台紛紛祭出最強優惠搶客。看準民眾網購重視CP值、物流速度與高額回饋，聯邦銀行攜手五大人氣網購平台-momo購物網、蝦皮購物、PChome線上購物、淘寶及酷澎，豪撒百萬回饋金，並祭出指定電商平台刷聯邦卡最高19%回饋，搶攻年終消費旺季。

為回饋卡友迎戰雙11，聯邦銀行自11月1日至11月11日舉辦「百萬大回饋」活動，凡於五大網購平台使用聯邦信用卡單筆消費滿2,000元並完成登錄，即可享最高5%刷卡金回饋！同時，聰明搭配聯邦卡11月多重加碼優惠，還可讓優惠再升級，包括於LINE購物消費符合資格，可享最高5%LINE POINTS加碼回饋；於momo購物網或蝦皮購物消費達指定門檻並完成登錄，參加「天天聯邦日」活動再享最高8%回饋。

不僅如此，凡以聯邦LINE Bank聯名卡消費，還能再享4%卡片原始回饋，優惠層層疊加最高回饋可達19%，聯邦卡友把握雙11期間消費，就能一次賺好賺滿！

準備在雙11大買特買的卡友也別擔心，聯邦銀行表示，將針對高額消費族群特別提供專屬分期回饋優惠，雙11檔期在momo購物網、蝦皮購物、PChome等指定電商平台使用聯邦銀行信用卡分期累積滿 11,111 元並完成登錄，即可享最高10%刷卡金回饋；若分期金額達25,000 元，更享最高12%回饋，同時亦可搭配分期0利率方案，讓購物無負擔、回饋輕鬆入袋。

除了國內各大網購平台，聯邦卡友在跨境購物同樣享有滿滿回饋。即日起至11月11日，於淘寶、酷澎兩大跨境電商平台刷聯邦卡，亦享雙11活動專屬優惠；在淘寶使用聯邦 Visa 信用卡領券，單筆消費滿1,800元現折180元，滿5,800元現折600元，海外購物現省超有感；酷澎於11 月期間使用聯邦卡刷卡分期，不僅享有分期0利率優惠，還可獲得最高10%刷卡金回饋。

聯邦銀行表示，於此兩大跨境平台進行一次付清交易並使用聯邦LINE Bank聯名卡付款，最高再享5.5%獨家回饋，還可搭配「百萬大回饋」活動及多重優惠方案，讓卡友買得更聰明、賺得更豐富！