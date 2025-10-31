Simone Rocha X Crocs第四波聯名款殺到！實體、網路同步開賣
愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha過往以兼具前衛夢幻的個性感知名，尤其包含蕾絲、珍珠、蝴蝶結更是Simone Rocha的愛用設計元素。品牌今年在倫敦時裝周期間在2026春夏大秀中發表了與Crocs的第四波聯名系列，不僅成為秋冬街頭的最新亮點，台灣並由喜事國際引進，並已在本周搶先上市開賣。
第四波的Simone Rocha與Crocs聯名系列共帶來高跟瑪莉珍鞋，厚底涼鞋、休閒運動鞋合計三種款式。其中人氣主推的高跟瑪莉珍鞋在鞋面上有著水晶小花裝飾，側邊高跟上並有著Simone Rocha愛用的蝴蝶結元素，並讓人聯想到Simone Rocha曾推出夢幻的奶油蛋糕手提包，共有黑、白二色。厚底涼鞋則是Crocs的經典設計，本回則帶來黑色、粉色並在鞋面大量裝飾以水晶小花、珍珠，甜美浪漫。
最特別的一款則是新發表的休閒運動鞋，鞋款結構交錯使用了漆皮、橡膠、尼龍網布外，並保留Crocs的洞洞鏤空特色，其中象牙白色款搭配白色水晶、黑色款則搭配黑色水晶，個有閃耀姿態，鞋楦不僅具備橡膠保護腳趾、正面並有抽繩繩結，除可親洽Simone Rocha台北旗艦店，亦從10月30日起、在團團E-Shop，實體與網路同步開賣。
