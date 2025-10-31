快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

Simone Rocha X Crocs第四波聯名款殺到！實體、網路同步開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Simone Rocha x Crocs聯名系列厚底涼鞋粉色款，6,980元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列厚底涼鞋粉色款，6,980元。圖／喜事國際提供

愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha過往以兼具前衛夢幻的個性感知名，尤其包含蕾絲、珍珠、蝴蝶結更是Simone Rocha的愛用設計元素。品牌今年在倫敦時裝周期間在2026春夏大秀中發表了與Crocs的第四波聯名系列，不僅成為秋冬街頭的最新亮點，台灣並由喜事國際引進，並已在本周搶先上市開賣。

第四波的Simone Rocha與Crocs聯名系列共帶來高跟瑪莉珍鞋，厚底涼鞋、休閒運動鞋合計三種款式。其中人氣主推的高跟瑪莉珍鞋在鞋面上有著水晶小花裝飾，側邊高跟上並有著Simone Rocha愛用的蝴蝶結元素，並讓人聯想到Simone Rocha曾推出夢幻的奶油蛋糕手提包，共有黑、白二色。厚底涼鞋則是Crocs的經典設計，本回則帶來黑色、粉色並在鞋面大量裝飾以水晶小花、珍珠，甜美浪漫。

最特別的一款則是新發表的休閒運動鞋，鞋款結構交錯使用了漆皮、橡膠、尼龍網布外，並保留Crocs的洞洞鏤空特色，其中象牙白色款搭配白色水晶、黑色款則搭配黑色水晶，個有閃耀姿態，鞋楦不僅具備橡膠保護腳趾、正面並有抽繩繩結，除可親洽Simone Rocha台北旗艦店，亦從10月30日起、在團團E-Shop，實體與網路同步開賣。

Simone Rocha大安旗艦店，外觀帶有古典的英倫風格。圖／喜事集團提供
Simone Rocha大安旗艦店，外觀帶有古典的英倫風格。圖／喜事集團提供
Simone Rocha日前在倫敦時裝周期間發表了2026春夏服裝。圖／喜事國際提供
Simone Rocha日前在倫敦時裝周期間發表了2026春夏服裝。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列高跟瑪莉珍鞋黑色款，9,780元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列高跟瑪莉珍鞋黑色款，9,780元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列休閒運動鞋黑色款，6,980元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列休閒運動鞋黑色款，6,980元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列高跟瑪莉珍鞋白色款，9,780元。圖／喜事國際提供
Simone Rocha x Crocs聯名系列高跟瑪莉珍鞋白色款，9,780元。圖／喜事國際提供

水晶 設計師 黑色

延伸閱讀

小蜘蛛、女巫、珍珠蝙蝠變身童趣珠寶 MIKIMOTO迎萬聖節

「2025 摩瑟水晶 大師之藝—雕刻古典，琢磨現代」特展新竹大遠百開展

國際頂級品牌摩瑟水晶嘉市巡迴特展 呈現捷克工藝

桃園花大錢辦珍珠海洋音樂節 民代轟成效不彰、不如高雄

相關新聞

Simone Rocha X Crocs第四波聯名款殺到！實體、網路同步開賣

愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha過往以兼具前衛夢幻的個性感知名，尤其包含蕾絲、珍珠、蝴蝶結更是Simone Ro...

與過去的自己暖心重聚 Prada發表2025 Holiday系列形象廣告

每到年終季末，回家的念頭總浮現在旅人心上。Prada 2025 Holiday系列近日發表全新形象廣告「冬季故事」（A ...

黃仁勳「炸雞宴」會三星、現代會長 「AI夥伴之夜」南韓掀暴動

韓國「炸雞啤酒高峰會」掀話題！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間現身首爾江南三成洞的「Kkanbu Chicke...

賀！半島旗下12家酒店全入列「米其林星鑰」 倫敦一舉摘三星

2025年米其林星鑰酒店榜單於日前公布，半島酒店集團旗下12家酒店全數入選，半島酒店表示，這份榮譽再次印證了半島酒店在全...

蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味 網友驚訝：就覺得不像

華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。有網友在Threads分享「冷知識」，蚵仔煎洋芋片其實並非...

破天荒！好市多迎戰雙11推「早鳥日」 黑鑽卡提前一天買、享兩次折扣

政府普發一萬元現金政策即將上路，全台零售通路掀起一波「搶萬元消費潮」。好市多（Costco）今年雙11端出「史上最強優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。