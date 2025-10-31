與過去的自己暖心重聚 Prada發表2025 Holiday系列形象廣告

每到年終季末，回家的念頭總浮現在旅人心上。Prada 2025 Holiday系列近日發表全新形象廣告「冬季故事」（A Winter’s Tale），由英國知名攝影師Glen Luchford拍攝，Miuccia Prada與Raf Simons共同擔任創意總監，影像在貌似冷冽的綠色林間穿越、呈現一段暖心歡快的回家旅程。

即便台灣城市冬季多不下雪，但北國的凜冽、白雪的潔淨仍透過聖誕節印象深植人心。在平面或動態影像中，Prada的品牌大使紛紛入鏡，包含瑪雅霍克（Maya Hawke）、Damson Idris、Letitia Wright與Louis Partridge皆一同「出遊」；無論是白色或黑色的轎車上，都為白雪與象徵聖誕節的針葉松樹所覆蓋，回家既代表了團聚，同時也象徵了從此處回歸（前往）遠方，一如無論人離家再遠，總是要回家，總是要和過去的自己重新相聚。