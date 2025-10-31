快訊

與過去的自己暖心重聚 Prada發表2025 Holiday系列形象廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含瑪雅霍克（Maya Hawke）、Letitia Wright等品牌大使（好友）皆一同「出遊」入鏡Prada 2025 Holiday形象廣告。圖／Prada提供
包含瑪雅霍克（Maya Hawke）、Letitia Wright等品牌大使（好友）皆一同「出遊」入鏡Prada 2025 Holiday形象廣告。圖／Prada提供

每到年終季末，回家的念頭總浮現在旅人心上。Prada 2025 Holiday系列近日發表全新形象廣告「冬季故事」（A Winter’s Tale），由英國知名攝影師Glen Luchford拍攝，Miuccia Prada與Raf Simons共同擔任創意總監，影像在貌似冷冽的綠色林間穿越、呈現一段暖心歡快的回家旅程。

即便台灣城市冬季多不下雪，但北國的凜冽、白雪的潔淨仍透過聖誕節印象深植人心。在平面或動態影像中，Prada的品牌大使紛紛入鏡，包含瑪雅霍克（Maya Hawke）、Damson Idris、Letitia Wright與Louis Partridge皆一同「出遊」；無論是白色或黑色的轎車上，都為白雪與象徵聖誕節的針葉松樹所覆蓋，回家既代表了團聚，同時也象徵了從此處回歸（前往）遠方，一如無論人離家再遠，總是要回家，總是要和過去的自己重新相聚。

Prada 2025 Holiday系列並推薦的包含男女裝的服裝、鞋履、包款與配件全系列。經典的機器人造型金屬吊飾再度回歸，並帶來金、紅與黑色的俏皮色彩配置，可隨意勾掛。男士則推薦有咖啡色粒面皮革的休閒鞋，以深咖啡色的橡膠大底帶來舒適的穿著體驗。女士系列除後跟仿舊的黑色高跟鞋合適於派對、舞會，另推薦Petit Sac Noir納帕皮革迷你提包並有多色可選，包款腰身裝飾以金色鍊條並外掛一只銀色小球，像節日與團聚的心情，隨行走之際、自由律動。

Prada機器人金屬吊飾，26,000元。圖／Prada提供
Prada機器人金屬吊飾,26,000元。圖／Prada提供
Prada皮革高跟鞋，42,000元。圖／Prada提供
Prada皮革高跟鞋,42,000元。圖／Prada提供
轎車上為白雪與針葉松樹所覆蓋，一如無論人離家再遠，總是要回家，總是要和過去的自己重新相聚。圖／Prada提供
轎車上為白雪與針葉松樹所覆蓋,一如無論人離家再遠,總是要回家,總是要和過去的自己重新相聚。圖／Prada提供
Prada皮革綁帶鞋，39,000元。圖／Prada提供
Prada皮革綁帶鞋,39,000元。圖／Prada提供
Prada Re-Nylon後背包，93,000元。圖／Prada提供
Prada Re-Nylon後背包,93,000元。圖／Prada提供

黑色 聖誕節 咖啡

相關新聞

Simone Rocha X Crocs第四波聯名款殺到！實體、網路同步開賣

愛爾蘭設計師品牌Simone Rocha過往以兼具前衛夢幻的個性感知名，尤其包含蕾絲、珍珠、蝴蝶結更是Simone Ro...

與過去的自己暖心重聚 Prada發表2025 Holiday系列形象廣告

每到年終季末，回家的念頭總浮現在旅人心上。Prada 2025 Holiday系列近日發表全新形象廣告「冬季故事」（A ...

黃仁勳「炸雞宴」會三星、現代會長 「AI夥伴之夜」南韓掀暴動

韓國「炸雞啤酒高峰會」掀話題！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間現身首爾江南三成洞的「Kkanbu Chicke...

賀！半島旗下12家酒店全入列「米其林星鑰」 倫敦一舉摘三星

2025年米其林星鑰酒店榜單於日前公布，半島酒店集團旗下12家酒店全數入選，半島酒店表示，這份榮譽再次印證了半島酒店在全...

蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味 網友驚訝：就覺得不像

華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。有網友在Threads分享「冷知識」，蚵仔煎洋芋片其實並非...

破天荒！好市多迎戰雙11推「早鳥日」 黑鑽卡提前一天買、享兩次折扣

政府普發一萬元現金政策即將上路，全台零售通路掀起一波「搶萬元消費潮」。好市多（Costco）今年雙11端出「史上最強優惠...

