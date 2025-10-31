聽新聞
0:00 / 0:00
與過去的自己暖心重聚 Prada發表2025 Holiday系列形象廣告
每到年終季末，回家的念頭總浮現在旅人心上。Prada 2025 Holiday系列近日發表全新形象廣告「冬季故事」（A Winter’s Tale），由英國知名攝影師Glen Luchford拍攝，Miuccia Prada與Raf Simons共同擔任創意總監，影像在貌似冷冽的綠色林間穿越、呈現一段暖心歡快的回家旅程。
即便台灣城市冬季多不下雪，但北國的凜冽、白雪的潔淨仍透過聖誕節印象深植人心。在平面或動態影像中，Prada的品牌大使紛紛入鏡，包含瑪雅霍克（Maya Hawke）、Damson Idris、Letitia Wright與Louis Partridge皆一同「出遊」；無論是白色或黑色的轎車上，都為白雪與象徵聖誕節的針葉松樹所覆蓋，回家既代表了團聚，同時也象徵了從此處回歸（前往）遠方，一如無論人離家再遠，總是要回家，總是要和過去的自己重新相聚。
Prada 2025 Holiday系列並推薦的包含男女裝的服裝、鞋履、包款與配件全系列。經典的機器人造型金屬吊飾再度回歸，並帶來金、紅與黑色的俏皮色彩配置，可隨意勾掛。男士則推薦有咖啡色粒面皮革的休閒鞋，以深咖啡色的橡膠大底帶來舒適的穿著體驗。女士系列除後跟仿舊的黑色高跟鞋合適於派對、舞會，另推薦Petit Sac Noir納帕皮革迷你提包並有多色可選，包款腰身裝飾以金色鍊條並外掛一只銀色小球，像節日與團聚的心情，隨行走之際、自由律動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言