黃仁勳「炸雞宴」會三星、現代會長 「AI夥伴之夜」南韓掀暴動

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
黃仁勳親手將炸雞。圖／摘自SBS뉴스提供
黃仁勳親手將炸雞。圖／摘自SBS뉴스提供

韓國「炸雞啤酒高峰會」掀話題！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間現身首爾江南三成洞的「Kkanbu Chicken」，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣共聚晚餐，吸引大批粉絲與媒體包圍，現場擠得水洩不通。

三人在店內舉杯談笑，氣氛熱絡。黃仁勳不改親民本色，親自為粉絲簽名、請媒體吃點心，還開玩笑說「今晚全部免費」，現場立刻響起歡呼。據悉這頓晚餐由李在鎔買單，連同隔壁桌共花約180萬韓元（約新台幣3.8萬元）。

「Kkanbu Chicken」是創立於2006年的年的品牌，比一般炸雞品牌稍貴，份量也相對較少。「Kkanbu」在韓文意指「好朋友」，也隱喻了這場聚餐其實是「AI夥伴之夜」，象徵輝達與南韓科技業在AI與半導體領域合作關係更進一步。

黃仁勳此行除了參加在慶州舉辦的APEC CEO高峰會，也預計公布與三星、現代等企業在AI運算與高頻寬記憶體（HBM）的新合作計畫。餐會結束後，三人更走出店外，親手將炸雞和薯條分送給等待的粉絲。

黃仁勳還致贈簽名威士忌與AI新產品，笑稱「為了我們的友誼，與世界的未來」，讓現場氣氛既溫暖又熱絡。這場看似隨性的「炸雞聚」，實際上是一場凝聚AI勢力的友誼宣言，象徵著輝達與韓國產業鏈，將在全球AI競局中攜手前行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃仁勳（右）和三星電子會長李在鎔（左一）、現代汽車集團會長鄭義宣，吃炸雞配啤酒。圖／摘自MBC NEWS 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黃仁勳（右）和三星電子會長李在鎔（左一）、現代汽車集團會長鄭義宣，吃炸雞配啤酒。圖／摘自MBC NEWS 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

