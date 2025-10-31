快訊

賀！半島旗下12家酒店全入列「米其林星鑰」 倫敦一舉摘三星

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
半島酒店集團旗下12家酒店在2025年米其林榜單中榮膺米其林星鑰評級或特別獎項。圖/半島酒店集團提供
2025年米其林星鑰酒店榜單於日前公布，半島酒店集團旗下12家酒店全數入選，半島酒店表示，這份榮譽再次印證了半島酒店在全球酒店業的領先地位，彰顯集團對卓越服務與雋永優雅的不懈追求。

米其林星鑰酒店榜單於2024年起正式推出，旨在表彰全球最傑出的酒店。榜單分設一星鑰、二星鑰及三星鑰評級，分別代表「不容錯過」、「美好獨特的住宿體驗」與「值得專程前往、畢生難忘的住宿體驗」等三個級別。

其中，倫敦半島酒店榮獲最高等級—三星鑰殊榮；伊斯坦布爾半島酒店則獲得該城市唯一的二星鑰評級。延續2024年首屆榜單的優異表現，巴黎半島酒店、曼谷半島酒店、芝加哥半島酒店及比華利山半島酒店再度榮膺二星鑰；紐約半島酒店與東京半島酒店則繼續保持一星鑰評級。

值得一提的是，今年大陸地區首次被納入評選範圍。香港半島酒店與上海半島酒店雙雙摘得二星鑰殊榮，北京王府半島酒店榮膺一星鑰。此外，馬尼拉半島酒店也入選米其林指南，以表彰其高品質的住宿體驗。

2025年米其林星鑰榜單共評選出143家三星鑰酒店、572家二星鑰酒店及1,742家一星鑰酒店，覆蓋全球主要城市與特色目的地，指南整體收錄超過7,000家酒店。

